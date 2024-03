Sowohl bei den Einnahmen als auch beim Umsatz übertraf Nvidia die Wall Street Prognosen und kündigte an, dass die Umsatzerwartungen für das laufende Quartal die bereits hohen Erwartungen übertreffen werden. Das massive Wachstum des Chip-Spezialisten dürfte sich also fortsetzen, und Anleger honorierten das am späten Mittwochabend entsprechend.

Innerhalb einer Stunde nach Bekanntgabe der Zahlen schoss die Aktie um knapp 10 Prozent ins Plus auf 740 US-Dollar und näherte sich wieder ihrem All-Time-High.