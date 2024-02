FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 126 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bilanzvorlage des Verpackungsherstellers sei rundum positiv gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So sei etwa der Ausblick auf 2024 nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet, und die Ziele für 2025 deuteten auf eine deutliche Beschleunigung des Wachstums hin. Zudem gehe der Lagerbestandsabbau wie geplant voran und die Verschuldung sei deutlich gesunken. Aus all diesen Gründen sollte die Aktie die immense Bewertungslücke zur Konkurrenz weiter schließen können./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 06:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 105,3EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 126

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m