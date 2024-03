In einem Beitrag auf dem Portal X (ehemals Twitter) äußerte sich Musk am Dienstag auf Englisch: "Das sind entweder die dümmsten Ökoterroristen der Welt oder sie sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben." Musk fügte hinzu, dass das Stoppen der Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen "extrem dumm" sei. Interessanterweise verwendete der Tesla-Chef dabei die Wörter "extrem dumm" auf Deutsch.

Der Produktionsstopp war die Folge eines Stromausfalls, der durch einen brennenden Strommast in Ostbrandenburg verursacht wurde und die einzige europäische Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin lahmlegte. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und prüfen ein Bekennerschreiben. Die als linksextrem eingestufte "Vulkangruppe" hatte sich zuvor in einer E-Mail zu dem Anschlag auf die Stromversorgung bekannt und warf Tesla "extreme Ausbeutungsbedingungen" vor, berichtet die dpa.

Währenddessen hat das Analysehaus Bernstein die Tesla-Aktie als Sell-Kandidat mit einem Kursziel von 150 US-Dollar eingestuft. Das Kursziel liegt rund ein Fünftel unter dem Schlusskurs vom Montag. Unter den "Magnificent Seven"-Aktien war die Tesla-Aktie mit einem Minus von 7,2 Prozent am Montag bereits der größte Verlierer. Und auch am Dienstag stehen rote Vorzeichen auf den Kurszetteln. Die Tesla-Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 25 Prozent eingebrochen und notiert auf einem Niveau, das zuletzt im Februar 2023 erreicht wurde. Vor allem eine schwindende Nachfrage und der zunehmende Wettbewerb zwischen den größten globalen Elektrofahrzeugherstellern belasten den Aktienkurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 183,5USD auf Nasdaq (05. März 2024, 15:33 Uhr) gehandelt.