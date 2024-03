Morphosys und Bilfinger steigen in MDax auf.

(Berichtigt wird die Meldung vom 5. März. Die Deutsche Börse hat ihre Angaben berichtigt: Adtran Holdings verlässt den TecDax.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoff-Forscher Morphosys und der Industriedienstleister Bilfinger steigen im März in den MDax für mittelgroße Unternehmen in Deutschland auf. Großküchenausrüster Rational werde diesen Index hingegen verlassen und qualifiziere sich nicht mehr für einen Auswahlindex, teilte die Deutsche Börse am Dienstagabend in Frankfurt mit. Der Elektroantriebsspezialist Vitesco steigt zudem vom MDax in den SDax für die kleineren Unternehmen ab. Im Zuge der Übernahme durch den Großaktionär Schaeffler war der Anteil frei handelbarer Aktien deutlich gesunken. Im Leitindex Dax bleibt unterdessen wie erwartet alles beim Alten.