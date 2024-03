Mit dem Jahreswechsel traten die Aktien der Gold-Silberproduzenten in ein veritables Korrekturszenario ein. Selbst die während dieser Phase unverändert recht hohen Preisniveaus von Gold und Silber vermochten es nicht, im Segment der Produzentenaktien für Stabilität zu sorgen.

Der Quartalsberichtssaison gelang es zunächst auch nicht, das Ruder herumzureißen, obgleich der eine oder andere Konzern trotz diverser Belastungsfaktoren (u.a. steigende Produktionskosten) ein sehr starkes Zahlenwerk präsentierte und auch beim Ausblick nicht unbedingt enttäuschte. Positive Ergebnisse erlangten zunächst keinen nachhaltigen Einfluss auf die Kursentwicklung oder wurden gleich von Beginn an ignoriert. Andererseits gab es natürlich auch (herbe) Enttäuschungen während der Berichtssaison. Und hier zählt nicht zuletzt Branchenprimus Newmont Corp.

Zu den Goldproduzenten, die mit ihren Q4-Daten aus unserer Sicht überzeugten, gehörten wiederum unter anderem Barrick Gold und Alamos Gold.

Die aktuellen Entwicklungen bei Barrick und Newmont werden wir in Kürze an anderer Stelle aufgreifen. Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die aktuellen Entwicklungen bei Alamos Gold. Die Aktie nahm zuletzt Schwung auf und legte stark zu.

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten kippte bereits Anfang Dezember in ein Korrekturszenario. Das damalige Verlaufshoch im Bereich von 15 US-Dollar war dann doch etwas zu exponiert. Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie schließlich zur Umkehr.

Mitte Februar begann im Bereich von 11,2+ US-Dollar der Prozess der Bodenbildung. Und dieser gestaltete sich zu Beginn auch recht zäh. Doch mittlerweile und nach einigem Zögern schlägt die starke Entwicklung des Goldpreises auf die Kursentwicklung von Alamos Gold durch. Das gilt im Übrigen auch für die eine oder andere Goldaktie, die im Zuge anziehender Goldpreise „wachgeküsst“ wird. Alamos selbst konnte mit den Vorstößen über die 12,0 US-Dollar, 12,6 US-Dollar und zuletzt 13 US-Dollar wichtige Akzente auf der Oberseite setzen. Der Weg in Richtung 14+ US-Dollar ist aus charttechnischer Sicht frei. Die Ausdehnung der Bewegung in Richtung 15 US-Dollar kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Kurzum. In den Goldaktien im Allgemeinen und bei Alamos Gold im Speziellen baut sich aktuell Aufwärtsmomentum auf. In Bezug auf Alamos Gold gilt: Die Fortsetzung der Bewegung in Richtung 14 US-Dollar und 15 US-Dollar sollte nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 12 US-Dollar begrenzt bleiben.