Bleiben die 2.200 US-Dollar doch unerreichbar?

Gold setzte vor allem zu Beginn der abgelaufenen Handelswoche die 2.200 US-Dollar unter Druck. Das Edelmetall verpasste es jedoch in dieser Phase, den entscheidenden Vorstoß zu lancieren. Die vorherige Hatz nach immer neuen Rekordhöhen forderte offenkundig ihren Tribut. Und dann kam der Dienstag (12. März) und mit ihm begannen die Störfeuer. Die US-Verbraucherpreise für Februar enttäuschten vor allem in der Kernrate. Gold reagierte „verschnupft“ auf die Inflationsdaten, stemmte sich aber erfolgreich gegen einen stärkeren Rücksetzer. Ein ähnliches Bild bot sich dann am Donnerstag (14. März). Auch die US-Erzeugerpreise fielen stärker aus, als im Vorfeld erwartet wurde. Die von der Goldrally erhitzten Gemüter kühlten weiter ab. Allerdings blieben am Donnerstag mit den US-Einzelhandelsumsätzen auch wichtige US-Konjunkturdaten hinter den Erwartungen zurück. Bereits zu Monatsbeginn gab es bei den ISM-Indizes herbe Enttäuschungen. Schwächere Konjunkturdaten einerseits und ein vergleichsweise robustes Inflationsniveau andererseits - das könnte die Fed in Bedrängnis bringen.

Fed in der Bredouille?