NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 21. März 2024 / IRW-Press / – Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Absicht des Unternehmens bekannt zu geben, eine nicht vermittelte Finanzierung mittels Privatplatzierung durchzuführen. Die Privatplatzierung erfolgt in einer oder mehreren Tranchen von insgesamt bis zu 2.142.857 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,70 $ pro FT-Einheit, was einem Bruttoerlös von bis zu 1.500.000 $ entspricht (die „Platzierung“).

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) gilt, und einem halben Flow-Through-Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren eine Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,80 $ zu erwerben.

Die FT-Einheiten, einschließlich aller zugrunde liegenden Wertpapiere, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) werden möglicherweise Vermittlungsprovisionen an unabhängige Parteien gezahlt werden, die Zeichner an das Unternehmen vermitteln.

Die Warrants unterliegen einer Klausel hinsichtlich eines vorgezogenen Verfalls, welcher zufolge das Unternehmen in einer Pressemeldung bekannt geben kann, dass das Verfallsdatum der Warrants auf das Datum, das 30 Tage nach der Mitteilung liegt, vorgezogen wird, falls der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Börse mehr als 1,00 $ pro Aktie beträgt.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für qualifizierte Ausgaben in Bezug auf die kanadischen Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens verwendet werden.

Neotech freut sich ferner mitzuteilen, dass das Unternehmen seine Vereinbarung mit Financial Star News Inc. („FSN“) (Anschrift: 701 West Georgia Street, #1500, Vancouver, BC V7Y 1C6, E-Mail info@thefinancialstar.com) über die Erbringung von Marketingdienstleistungen für bis zu sechs Monate, beginnend am 18. März 2024, verlängert hat. Die Laufzeit des neuen Dienstleistungsvertrags kann nach Ermessen des Managements verlängert oder verkürzt werden, was unter anderem von der Effizienz der Marketingdienstleistungen abhängt.