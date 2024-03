FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch nach einer siebenwöchigen Gewinnstrecke zeigt der Dax zu Beginn der verkürzten Handelswoche keine nennenswerte Schwäche. Nachdem es in recht ruhigem Handel bis auf eine weitere Rekordmarke von 18 238 Punkten hinaufgegangen war, notierte der deutsche Leitindex am Nachmittag mit plus 0,08 Prozent etwas darunter bei 18 220,21 Punkten. In der Woche vor Ostern wird nur bis Gründonnerstag gehandelt. Am Karfreitag bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Zinssenkungserwartungen trotz robuster Wirtschaft in den USA sind nach wie vor die Faktoren, die die Hausse stützen. "Wer derzeit Aktien hat, gibt sie nicht her und wer keine hat, ist immer stärker gezwungen, auf den fahrenden Börsenzug aufzuspringen und treibt damit die Kurse weiter nach oben", analysierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Lage. Irgendwann könnten aber Gewinnmitnahmen einsetzen, warnte er.