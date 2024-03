Für den Monat März deutet sich derzeit ein Gewinn von 4,7 Prozent an und für das erste Quartal sogar ein Plus von 10,5 Prozent. Die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen in der Eurozone und den USA, sowie die robuste Verfassung der US-Wirtschaft, sind die Hauptgründe für die steigenden Kurse. In den letzten Tagen haben immer mehr Investoren reagiert, um die Hausse nicht zu verpassen.

Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche bewegt sich der Dax weiterhin nahe seines Rekordhochs. In den ersten Handelsstunden stieg er um 0,15 Prozent auf 18 505,08 Punkte. In den vergangenen sieben Handelstagen schloss er jeweils im Plus, und sein Höchststand vom Vortag liegt bei 18.511 Punkten.

Rheinmetall: Kurszielerhöhung

Die britische Investmentbank Barclays hat ihr Kursziel für Rheinmetall von 420 auf 590 Euro erhöht und die Einstufung auf "Overweight" beibehalten. Laut einer Studie, die Analystin Charlotte Keyworth am Donnerstag veröffentlichte, wird der Auftragsbestand des Rüstungs- und Autozuliefererkonzerns im zweiten Quartal voraussichtlich einen Rekordwert erreichen. Trotz der bereits außerordentlich guten Kursentwicklung traut sie der Aktie weitere Gewinne zu, da sie noch Potenzial für steigende Ergebnisschätzungen sieht.

Jungheinrich: Gute Zahlen

Trotz der wirtschaftlichen Flaute konnte der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich im Jahr 2023 Rekordwerte beim Umsatz, Auftragseingang und operativen Gewinn verzeichnen.

"Zum ersten Mal in der Geschichte hat Jungheinrich einen Auftragseingang und Umsatz von über fünf Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis (Ebit) von über 400 Millionen Euro erzielt", betonte Firmenchef Lars Brzoska am Donnerstag. Durch den Erwerb in den USA verzeichnete Jungheinrich zudem erstmals außerhalb Europas einen Umsatz von über einer Milliarde Euro.

Der Auftragseingang stieg im Jahr 2023 um 9,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, der Umsatz erhöhte sich um 16,4 Prozent auf 5,55 Milliarden Euro, und das operative Ergebnis (Ebit) stieg um 11,4 Prozent auf 430 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen an diesen Erfolgen teilhaben und erhalten eine Rekorddividende von 0,73 Euro pro Stammaktie (vorher 0,66 Euro) und 0,75 Euro pro Vorzugsaktie (vorher 0,68 Euro).

Für das Jahr 2024 prognostiziert der Vorstand einen Auftragseingang zwischen 5,2 und 5,8 Milliarden Euro. Beim Umsatz strebt das Unternehmen 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro an und beim Ebit 420 bis 470 Millionen Euro, wobei auch Rückgänge in diesen Bereichen möglich sind.

Robinhood: Kursanstieg geht weiter

Der Neo-Broker setzt seine steile Rallye fort. Die Wall Street spekuliert darauf, dass sich die operativen Daten deutlich erholen, nachdem Privatinvestoren in den vergangenen Monaten verstärkt in den Markt zurückgekehrt sind. Parallel baut der Broker auch seine Produkt- und Dienstleistungsangebote aus, was neue Umsatzkategorien für die kommenden Quartale schafft. Unter anderem kaufte man im vergangenen Jahr das Fintech X1 und bietet nun erstmals seinen Gold-Kunden eine Kreditkarte an, nachdem man in den vergangenen zwei Jahren ausschließlich mit Debitkarten gearbeitet hat. Der Run auf die Aktien hat die Short-Seller überrascht, die seit Jahresbeginn bei Robinhood auf Papierverlusten in Höhe von mehr als 200 Mio. US-Dollar sitzen.

Amazon: 2,75 Miliarden für KI

Amazon erhöht seine Investition in das KI-Start-up Anthropic um weitere 2,75 Milliarden Dollar. Damit steigt die Gesamtinvestition des weltweit größten Online-Händlers in das Unternehmen auf vier Milliarden Dollar (ungefähr 3,7 Milliarden Euro), wie Amazon bekannt gab. Anthropic entwickelt KI-Software wie den Chatbot Claude. Amazon hatte im September erstmals in das Unternehmen investiert. Damals wurde auch vereinbart, dass Amazons Tochterunternehmen AWS der Hauptanbieter von Cloud-Infrastruktur für Anthropic wird.

Toyota: Absatzwarnung

Die Ankündigung kam unerwartet: Der japanische Autoriese teilte mit, dass der weltweite Absatz im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 7 % gesunken ist. Besonders stark war der Rückgang in den Märkten China und Japan zu spüren. In China wurde der Absatz stark durch die Feiertage zum Neujahrsfest beeinträchtigt, die im Januar 2023 stattfanden und nicht wie üblich im Februar. Der Rückgang betrug hier 36 %. In Japan wurde die Nachfrage aufgrund eines Skandals im Kleinwagensegment von Toyota beeinträchtigt, was zu einem Absatzeinbruch von 66 % bei der Marke Daihatsu führte. Trotzdem stieg die Nachfrage in Europa und den USA, was darauf hindeutet, dass die negativen Nachrichten wahrscheinlich keine allgemeine Branchenentwicklung darstellen.

Idee des Tages: Alfen - Ausbruchs voraus? Alfen ist als Pionier in Energielösungen der Zukunft weltweit aktiv und spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende. Mit mehr als 85 Jahren Erfahrung vereinen die Niederländer eine einzigartige Palette von Aktivitäten. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und produziert intelligente Stromnetze, Energiespeichersysteme und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Diese werden zu integrierten Lösungen kombiniert, um die elektrischen Herausforderungen ihrer Kunden effektiv zu bewältigen. Alfen hat zwar das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlichen Rückgang des Gewinns beendet, aber das vierte Quartal gibt Anlass zur Hoffnung auf bessere Zeiten. Zwar sind die Einnahmen aus dem Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens, der Elektroauto-Ladeinfrastruktur, weiterhin rückläufig - sie gingen um 51 Prozent auf 34,9 Millionen Euro zurück. Zurückzuführen ist das hauptsächlich auf einen erheblichen Lagerabbaus. Diese Entwicklung wiederholt sich seit mehreren Quartalen, aber der Ausblick hat sich nun geändert. Die Situation soll sich in den nächsten Monaten endlich stabilisieren, und Alfen sieht bereits eine Erholung der Kundenaufträge. Ein weiterer positiver Aspekt sind die Energiespeicherlösungen. Die hohe Nachfrage und das ausgewogene Angebot, kombiniert mit dem Wachstum der erneuerbaren Energien-Infrastruktur, führten zu einem Anstieg der Einnahmen in diesem Bereich auf 51,5 Millionen Euro (im Vergleich zu 17,1 Mio. € im Q2 2022). Zudem stiegen die Einnahmen aus den Umspannwerken zur Automatisierung und Kontrolle der Stromnetze um 41Prozent auf 49,9 Millionen Euro. Kann sich die Aktie nachhaltig von der 50 Euro Marke absatzen, dann sollten Anleger auf den Zug aufspringen. +0,32 % +0,32 % -0,95 % -16,02 % -31,66 % -26,58 % +333,28 % +333,28 % +333,28 % ISIN:NL0012817175WKN:A2JGMQ Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Die Watchlist zu den Tagestipps können Sie hier abonnieren! Die bisherigen Tagestipps in der Übersicht:

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Übrigens: Alle diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!