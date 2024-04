Die US-Notenbank hat zwar auch nach den gestrigen Worten ihres Präsidenten Jerome Powell keine Eile damit, die Zinsen zu senken, und dennoch hält die Aussicht darauf die Investoren am Aktienmarkt bei Laune. Als nächstes werden sie auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA schauen, der am Freitag veröffentlicht wird. Denn jede Zahl ist wichtig für den Entscheidungsprozess der Fed, das hat Powell gestern noch einmal deutlich gemacht. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Deutsche Aktienindex ist mit Beginn des zweiten Quartals in eine Konsolidierungsphase eingetreten, die sich bis in den Sommer hineinziehen könnte. Bei 18.500 Punkten ist der Deckel drauf, während die Hoffnung auf einen weltweiten, geldpolitischen Zinssenkungszyklus die Börsen nach unten gut absichert. Dass die Zinssenkungshoffnung weiterlebt, sieht man auch an den steigenden Preisen für Gold und Silber. Hier kommt noch der Umstand hinzu, dass sich die Situation im Nahen Osten weiter verschlechtert und Anleger jederzeit mit einer Eskalation des Konflikts rechnen.

Nachdem Apple sein Autoprojekt nach etwa einem Jahrzehnt Entwicklung und Investitionen in Milliardenhöhe vor einigen Wochen begraben hat, liebäugelt der iPhone-Hersteller nun mit der Robotertechnologie im Haushalt. Die neuen Spekulationen sorgten gestern für einen Kurssprung in der Aktie des Roboterstaubsauger-Pioniers iRobot. Anleger setzen darauf, dass Apple das Unternehmen kaufen könnte, wobei Namensähnlichkeiten natürlich nicht rein zufällig wären. Amazon hatte nach Bedenken der Wettbewerbsbehörden seine Pläne einer Übernahme erst vor Kurzem aufgegeben.