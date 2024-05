Das in Großbritannien ansässige Unternehmen ARM verdient durch die Lizenzierung seiner Chipdesigns und durch Lizenzgebühren Geld. Aktuell expandiert ARM in den Markt für Rechenzentren, in dem die Betreiber ihre eigenen Chips bauen wollen, um neue KI-Modelle zu betreiben und ihre Abhängigkeit vom dominanten Anbieter Nvidia zu verringern. Dennoch bleibt NVIDIA mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent der Platzhirsch in diesem stark expandierenden Markt. So ist es keine große Überraschung, dass das Analysehaus Jefferies das Kursziel für NVIDIA von 780 auf 1200 USD angehoben hat. Analyst Blayne Curtis geht in einer am gestrigen Montag vorliegenden Studie in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz (KI) von einem dauerhaften, starken Aufwärtszyklus aus. Es sei zu früh, um sich von den Gewinnern dieses Trends zu verabschieden.

