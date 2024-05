Tesla hat die Produktion seines Verkaufsschlagers Model Y im Werk Shanghai um mindestens 20 Prozent gedrosselt, um auf die sinkende Nachfrage in China zu reagieren. Im März wurden 49.498 und im April 36.610 Einheiten produziert, was einem Rückgang von 17,7 Prozent bzw. 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. China ist der zweitgrößte Markt für Tesla, aber der Marktanteil des Unternehmens ist gesunken. Die Branche kämpft mit einem wirtschaftlichen Abschwung und einem verschärften Preiskampf bei Elektroautos. Trotz Preissenkungen und Finanzierungsangeboten plant Tesla, zwischen 600.000 und 700.000 Fahrzeuge in China zu verkaufen. Die Produktionskürzungen und Entlassungen in China könnten sich auf die zweite Jahreshälfte ausweiten. Tesla hat sein Ziel, bis 2030 20 Millionen Elektroautos pro Jahr zu bauen, nicht mehr erwähnt. Elon Musk kündigte an, günstigere Modelle früher als geplant auf den Markt zu bringen und ein Robotaxi zu enthüllen. Der Druck durch Konkurrenz aus China und Hybrid-Modelle in den USA steigt. Trotzdem gibt es keine Prognose für 2024. Anleger und Experten beobachten die Entwicklung genau. Tesla hat sich bisher nicht zu den Produktionsanpassungen geäußert und plant eine strategische Neuausrichtung auf die Entwicklung von Robotaxis. Kritiker zweifeln an den bisherigen Erfolgen und bezeichnen Teslas Versprechen als unrealistisch. Trotzdem gibt es auch positive Stimmen, die die Qualität von Tesla loben. Die Diskussionen in den Foren zeigen die unterschiedlichen Meinungen und Erwartungen an das Unternehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Tesla in Zukunft entwickeln wird und ob die angekündigten Maßnahmen den gewünschten Erfolg bringen werden.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 179,2EUR auf Nasdaq (25. Mai 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.