Die Aktien von Nvidia erreichten am Donnerstag im vorbörslichen Handel in Deutschland ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen einen starken Quartalsbericht vorgelegt hatte und optimistische Aussagen zur künftigen Entwicklung gemacht hatte. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Aktien um mehr als 7 Prozent auf 939,40 Euro. Mehrere Investmentbanken erhöhten daraufhin ihre Kursziele und bekräftigten ihre Kaufempfehlungen, darunter die Bank of America, JPMorgan, die UBS und Morgan Stanley. Analysten wie Stacy Rasgon vom Investmenthaus Bernstein und Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets äußerten sich positiv zur Entwicklung des Unternehmens und betonten das Potenzial von Nvidia im Bereich Künstliche Intelligenz. Die britische Investmentbank Barclays erhöhte das Kursziel für Nvidia von 1100 auf 1200 US-Dollar und behielt die Einstufung auf "Overweight" bei. Die Schweizer Großbank UBS hob das Kursziel ebenfalls an, von 1150 auf 1200 US-Dollar, und bestätigte die Einstufung auf "Buy". Die Aktien von Nvidia konnten die alte Widerstandszone überwinden und verteidigten das wichtige 61,8%-Retracement erfolgreich. Die Frage bleibt, ob das Unternehmen weiterhin erfolgreich sein wird, insbesondere vor den Quartalszahlen. Einige Anleger äußerten Bedenken hinsichtlich der Überbewertung des Unternehmens und der möglichen hohen Verluste. Trotzdem bleibt Nvidia für viele Analysten ein vielversprechendes Investment, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 1.065EUR auf Nasdaq (25. Mai 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.