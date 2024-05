Der Schoko-Gigant Mondelez wurde von der EU-Kommission wegen Verzerrung des Wettbewerbs und künstlicher Preiserhöhungen mit einer Strafe von 337,5 Millionen Euro belegt. Die Behörde stellte fest, dass Mondelez den grenzüberschreitenden Handel zwischen Ländern mit unterschiedlichen Preisen behindert hat, um höhere Preise für seine Produkte zu erzielen. Dies habe zu Lasten der Verbraucher in der EU geführt. Insgesamt war das Unternehmen an 22 wettbewerbswidrigen Vereinbarungen beteiligt, die zwischen 2012 und 2019 stattfanden und alle EU-Märkte betrafen.

Mondelez hat unter anderem Kunden dazu gezwungen, für Exporte höhere Preise zu verlangen als für Inlandsverkäufe. Zudem hat das Unternehmen den Verkauf an einen Makler in Deutschland verweigert, um den Weiterverkauf von Schokolade in anderen Ländern zu verhindern, wo die Preise höher waren. Obwohl die Strafe eigentlich höher ausfallen sollte, wurde Mondelez ein Teil der Geldbuße erlassen, da das Unternehmen mit der EU-Kommission zusammengearbeitet und seine Verantwortung anerkannt hat.

Mondelez betonte, dass es sich um Einzelfälle handle, die länger zurückliegen und hauptsächlich mit Zwischenhändlern zu tun haben. Das Unternehmen habe seine internen Prozesse verschärft, um Regularien einzuhalten. Die Strafe soll aus Rücklagen finanziert werden, die bereits für das Jahr 2023 gebildet wurden. Die EU-Kommission erhielt Unterstützung von der Verbraucherschutzorganisation Beuc, die das Vorgehen gegen Mondelez begrüßte. Es sei unfair, dass Verbraucher in einigen EU-Ländern aufgrund des illegalen Verhaltens des Unternehmens mehr für Produkte zahlen mussten als in anderen Ländern.

