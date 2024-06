Nach einer erfolgreichen Auflösung einer untergeordneten Trendwendeformation im übergeordneten Aufwärtstrend um 115,00 Euro schlitterte das Wertpapier von BMW unterhalb von 100,00 Euro in eine zwischengeschaltete Korrektur und setzte hierbei auf 91,32 Euro in der abgelaufenen Handelswoche zurück. Exakt im Bereich der Jahrestiefs um 92,12 Euro gelang es unter hoher Volatilität einen Turnaround hinzulegen und im heutigen Handelsverlauf über den EMA 50 zuzulegen. Sollten nun weitere Kapitalzuflüsse erfolgen, könnte rasch wieder der dreistellige Kursbereich in dem Wertpapier angesteuert werden und würde demnach temporäre Long-Chancen eröffnen. Kommt es dagegen zu Rücksetzern unter 88,00 Euro, könnte der seit März 2020 bestehende Aufwärtstrend zu Bruch gehen und dadurch größeres Korrekturpotenzial freisetzen. Hierbei kämen Abschläge auf 67,58 Euro nicht überraschend und würden bei dieser Entwicklung Short-Chancen eröffnen. Anzeichen auf eine größere Korrekturbewegung liegen aber weder auf Tages- noch Wochenbasis vor.

Trading-Strategie: