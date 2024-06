„Man muss den Markt verstehen, um von ihm zu profitieren.“ sagt André Rosenthal. Der 34-jährige Trading-Experte erklärt, wie seine Methode des Short Tradings auch Einsteigern dabei helfen kann, durch fallende Aktienkurse Gewinne zu erzielen. Doch wie funktioniert diese Methode genau?

„Meine Methode basiert auf der Analyse von Kursen und dem Einsatz eines speziellen Indikators, den ich den AR-Indikator nenne,“ erklärt Rosenthal. „Dieser Indikator hilft mir, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg und Ausstieg bei fallenden Kursen zu erkennen.“

Im Gegensatz zu traditionellen Strategien, die nur auf steigende Kurse setzen, ermöglicht Rosenthals Ansatz einen doppelten Hebel. „Wir können sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren. Das erhöht die Chancen auf Gewinne erheblich“, sagt Rosenthal. Diese Methode erfordert jedoch eine genaue Marktbeobachtung und Analyse, um den richtigen Moment für den Handel zu bestimmen.

Erste Ergebnisse und notwendige Ausdauer

André Rosenthal handelt seit mehr als elf Jahren erfolgreich an der Börse. Ein langer Zeitraum, um Erfahrungen zu sammeln – und um eine gute durch eine noch bessere Anlagestrategie zu ersetzen. „Die ersten positiven Ergebnisse können bereits nach vier bis sechs Wochen eintreten, abhängig davon, wie intensiv man sich mit dem Trading beschäftigt“, meint der Trading-Experte. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist die Bereitschaft, kontinuierlich zu lernen und die eigene Strategie zu überarbeiten.

„Der größte Vorteil meiner Methode ist der doppelte Hebel, den wir nutzen. Das ermöglicht es, finanzielle Ziele schnell zu erreichen“, erläutert Rosenthal. Allerdings ist diese Methode auch zeitintensiv. „Man sollte mindestens eine Stunde pro Tag investieren, um die Kursentwicklungen zu analysieren. Ohne diese Vorbereitung kann man keine nachhaltigen Erfolge erzielen.“

Für wen ist die Methode geeignet?

Rosenthals Strategie eignet sich für Menschen, die sich ein zweites Standbein aufbauen oder für ihre Rente vorsorgen möchten. „Es ist ideal für diejenigen, die bereit sind, Zeit und Geld zu investieren“, sagt er. Für Menschen, die nicht bereit sind, sich intensiv mit dem Markt auseinanderzusetzen oder kein Geld investieren möchten, ist diese Methode weniger geeignet.

Ein fundiertes Wissen über das Trading ist dabei unerlässlich. „Man kann sich dieses Wissen über Bücher aneignen, aber am schnellsten lernt man von jemandem, der bereits erfolgreich ist“, empfiehlt Rosenthal. Der Austausch mit erfahrenen Tradern und das Studieren von Fachliteratur sind wichtige Bausteine für den Erfolg.

Ein typischer Anfängerfehler ist es, ohne ausreichende Kenntnisse in den Markt einzutreten. „Viele setzen kein richtiges Risikomanagement ein und stürzen sich blindlings in Trades“, warnt André Rosenthal. Er betont die Bedeutung eines soliden Risikomanagements und der kontinuierlichen Weiterbildung.

Zukunft der Methode

Rosenthal sieht die Zukunft seiner Methode positiv. „Angesichts der steigenden Anzahl von Insolvenzen und der hohen Inflation gibt es viele Möglichkeiten, von fallenden Kursen zu profitieren,“ sagt er. Er ist überzeugt, dass seine Strategie auch in den kommenden Monaten erfolgreich sein kann.

Rosenthals Top-Fünf-Tipps für Interessierte

Präzise Marktein- und -austritte: „Timing ist alles. Man muss den Markt genau beobachten, um den richtigen Moment zu finden.“ Risikomanagement: „Halten Sie sich strikt an Ihr Risikomanagement, um Verluste zu minimieren.“ Regelmäßige Überprüfung der Performance: „Analysieren Sie Ihre Trades regelmäßig, um Ihre Strategie zu optimieren.“ Kontrolle über die Trades: „Behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Trades und lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten.“ Ständige Weiterbildung: „Bleiben Sie am Ball und bilden Sie sich kontinuierlich weiter, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.“

Besonders in den nächsten Monaten sieht er sehr gute Gewinnchancen. Die Aktienkurse besonders in Deutschland liegen auf Höchstniveau – wenn zu viel Optimismus im Markt ist, kann es meist nur in die Gegenrichtung gehen. Rosenthal: „Ich gehe davon aus, dass die Methode in den nächsten Monaten sehr gut funktioniert, da wir immer mehr Insolvenzen sehen und Unternehmen, die im Kurs fallen. Die Inflation trägt ebenfalls dazu bei.“

Über André Rosenthal:

André Rosenthal begann seine Karriere vor Jahren als Koch in der Schweiz. Durch den Kontakt zu wohlhabenden Schweizern entdeckte er dort schnell sein Interesse für die Börse – und machte das Trading nach vielen positiven Erfahrungen schließlich zu seinem Beruf und zu seiner Berufung. Heute nutzt er eine spezielle Methode, um von fallenden Kursen zu profitieren und teilt dieses Wissen auf seinem Youtube-Kanal etwa auch mit anderen.