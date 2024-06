Bis zu einem Niveau von 280,00 Euro galt das Wertpapier von Allianz konkurrenzlos und konnte dieses Niveau nach Ausbruch über einen mehrjährigen Widerstand bestehend seit 2020 um 232,60 Euro erreichen. Doch seit Anfang April hat sich das Chartbild sichtlich abgekühlt, das Papier steckt in einer Konsolidierung fest, die bislang lediglich zweiwellig ausfällt. Aus charttechnischer Sicht fehlt an dieser Stelle aber noch eine weitere Verkaufswelle, die sich zu Beginn dieser Handelswoche mehr als andeutet.

Sollte ein Wochenschlusskurs unterhalb von 258,60 Euro bei Allianz zustande kommen, müssten weitere Abschläge zunächst auf 252,00 und darunter in den etwas größeren Unterstützungsbereich um 246,25 Euro eingeplant werden. Entsprechend würde sich dieses Szenario für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen anbieten. Anschließend allerdings dürfte wieder der übergeordnete Aufwärtstrend greifen und eine Erholung ermöglichen. Bleibt diese aus, bliebe der Allianz-Aktie nach aktuellem Stand Aufwärtspotenzial an 263,50, maximal jedoch an den laufenden Abwärtstrend verlaufend um 266,10 Euro platz.

Allianz SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Bereits Tagesschlusskurse unterhalb von 258,60 Euro würden erste Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung liefern, in der Spitze bis auf 246,25 Euro. Für diesen Fall könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ME4HNL zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Renditechance von 80 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,78 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 264,00 Euro gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, im Schein ergibt sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 1,00 Euro. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen.