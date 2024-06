Die FDA wird nun basierend auf dieser Empfehlung eine finale Entscheidung treffen. Obwohl die Behörde nicht an die Empfehlungen des Beratungsgremiums gebunden ist, folgt sie diesen meist.

Das Gremium betont, die Vorteile des experimentellen Medikaments von Eli Lilly überwiegen die Risiken deutlich. Donanemab zeige laut Studienergebnissen eine effektive Wirkung bei Patienten in einem frühen Stadium der Alzheimer-Krankheit. Dawn Brooks, Lillys Entwicklungsleiterin für Donanemab, äußerte sich nach der Entscheidung optimistisch: "Wir sind sehr erfreut, dass der Ausschuss das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis von Donanemab anerkannt hat."

Im Gegensatz zu den Behandlungen von Eisai und Biogen, die ebenfalls auf die Entfernung von Beta-Amyloid-Plaques abzielen, unterscheide sich das Studiendesign von Lilly durch die zusätzliche Messung des Tau-Proteins, das bei Alzheimer-Patienten mit dem Absterben von Gehirnzellen verbunden sei. Lilly schloss Patienten mit sehr niedrigen oder keinen Tau-Werten aus der Studie aus und führte separate Analysen durch.

Die Ergebnisse zeige, dass Donanemab, das monatlich per Infusion verabreicht wird, das Fortschreiten von Gedächtnis- und Denkproblemen um insgesamt 29 Prozent verlangsamt. Das Risiko für Hirnschwellungen und -blutungen lag jedoch bei 24 beziehungsweise 31 Prozent der behandelten Patienten.

Michael Yee, Analyst bei Jefferies, kommentierte die Abstimmung als Vorbereitung für eine eventuelle FDA-Zulassung und betonte den langfristigen Vorteil, zwei Anbieter auf dem Markt zu haben.

Auf FactSet sind 22 mit Buy oder Overweight bewertete Analysten-Empfehlungen gelistet. Auch wenn das mittlere Kursziel nur noch wenige US-Dollar über dem aktuellen Kursniveau liegt, ist die Mehrheit der Experten bei diesem Titel optimistisch. 6 Analysten sagen Hold, 1 ist für Underweight.

Die Aktien von Eli Lilly verzeichneten nach der Abstimmung einen Anstieg von 1,8 Prozent und schlossen gestern bei 865 US-Dollar an der New Yorker Börse. Auch an der Tradegate führt der Weg für die Aktien heute nach oben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion