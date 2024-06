Hamburg (ots) - S:FLEX stellt auf der Intersolar 2024 sein neues Indachsystem

INmount vor. Es erlaubt die ästhetische Integration der Solarmodule in die

Dachfläche. Durch die variable Auslegung und die Kompatibilität mit allen

gängigen gerahmten und ungerahmten Modulen und Dachformen, ist die Hochkant- und

Quermontage auf nahezu allen Schrägdächern mit einer Eindeckung aus Ziegel- oder

Betondachsteinen möglich.



Die Verwendung von Wellblech als Basis zur Aufnahme der Unterkonstruktion und

des PV-Generators ist zentraler Vorteil gegenüber Systemen mit

Kunststoffplatten. Mit einer Stärke von 0,8 mm erfüllt es die Kriterien harter

Bedachung.





Die Ausbreitung von Feuer auf dem Dach und einer Brandübertragung vom Dach aufdas Gebäude gemäß DIN 4102-7 wird damit verhindert, entsprechend ist das S:FLEXINmount gemäß Brandverhalten nach DIN EN 13501-5:2010-02 zertifiziert. Zudemsorgt das Wellblech für die Durchtrittssicherheit während der Montage. WeitererPluspunkt ist die Wasserdichtigkeit: Schäden am Dach, z. B. durch sekundärenKondenswasserausfall auf der Rückseite der Module, werden verhindert. Generellist der Wasserablauf über die gesamte Breite des Solarmodulfeldes möglich.Hinsichtlich Temperaturbeständigkeit bietet das INmount einen weiteren Vorteilgegenüber kunststoffbasierten Systemen, da alle tragenden und abdichtendenBauteile aus witterungsbeständigem Aluminium gefertigt sind: Die geringereAusdehnung bei hohen Temperaturen, sorgt für eine langfristig sichereVerankerung am Dach.Eine hohe Flexibilität bei der Montage der PV-Module ermöglichen dreiverschiedene Adapter, so dass bei der Installation weitgehend auf die Anbringungzusätzlicher Dachlatten verzichtet werden kann. Sie sorgen für eine direkteKrafteinleitung und machen die Systemlösung auch für hohe Lasten inschneereichen Regionen geeignet.Bei der Befestigung der Module setzt S:FLEX mit seinen vorkonfektioniertenMittel- und Endhaltern auf die bewährte Klick-Technologie.Durch die Montage eines Dichtungsbandes wird der wasserdichte untere Abschlussdes INmounts mit Überlappung zum Wellblech hergestellt. Die seitlichen undoberen Abschlüsse bilden Anschlussbleche, die mittels Spenglerschrauben festverschraubt werden. Sie sind in den drei Farben Alu blank, rot und schwarzerhältlich.Mehr Informationen zu den Produkten von S:FLEX gibt es auf der Intersolar amStand A6.151.Über S:FLEX:S:FLEX GmbH entwickelt PV-Befestigungssysteme für das Freiland, Flach- undSchrägdächer. Mit seinen Tochtergesellschaften und Standorten in vielen LändernEuropas, im Mittleren Osten und im südlichen Afrika ist dasUnternehmen Handelspartner für Großhändler und Installateure. AlsGestellanbieter, dessen Service-Leistungen von der Planung über die kurzfristigeLieferung bis zum Montage-Support reichen, kann das S:FLEX-Team auf über 25Jahre gemeinsame Erfahrung und praxiserprobtes Know-how im Photovoltaik-Marktbauen. Das Produktspektrum beinhaltet vorkonfektionierte und teilweisevormontierte Unterkonstruktionen, bei Bedarf auch maßgeschneiderte Lösungen, diein enger Abstimmung mit den Partnern erarbeitet werden. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: http://www.sflex.comPressestelle:S:FLEX GmbHSusanne KrausePier 3 Marketing GmbHCuxhavener Straße 15221149 HamburgGermanyTel.: +49 (0)40 271 43 45 02E-mail: mailto:sk@pier3marketing.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/114272/5799171OTS: S:FLEX GmbH