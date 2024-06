SANTA CLARA, Kalifornien, 18. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Aryaka, das führende Unternehmen und der erste Anbieter von Unified SASE as a Service, gab heute die Markteinführung von Aryaka AI>Perform bekannt, der ersten GenAI-Netzwerkbeschleunigungslösung auf dem Markt. Dieses bahnbrechende Angebot, das nativ auf der Aryaka Unified SASE as a Service bereitgestellt wird, stellt sicher, dass Kunden einen hochleistungsfähigen Zugang zu KI-Workloads haben, und zwar weltweit und in großem Umfang. Aryaka AI>Perform ist ab sofort für Early-Access-Kunden erhältlich und wird im 3. Quartal 2024 allgemein verfügbar sein.

Aryaka AI>Perform ist das erste Angebot der neuen Aryaka AI> Initiative, die Unternehmen in die Lage versetzen soll, die transformative Kraft der KI sicher und effizient in ihren globalen Netzwerken zu nutzen, indem sie leistungsstarke Netzwerk-, Sicherheits- und Beobachtungsdienste für diese Anwendungen bereitstellt.

Traditionelle Netzwerke unterstützen KI nur schwer

In der heutigen digitalen Umgebung nimmt die Zahl der KI-Workloads explosionsartig zu. Laut Nvidias Ergebnisbericht für das erste Quartal 2025 wuchs der Umsatz des Unternehmens im Bereich Rechenzentren, der hauptsächlich durch KI-Workloads angetrieben wird, um 427 % im Vergleich zum Vorjahr. Unternehmen, die KI für Innovationen nutzen, stehen vor erheblichen Netzwerk- und Sicherheitsherausforderungen bei der effizienten und sicheren Bereitstellung dieser Workloads in großem Umfang. Große Sprachmodelle (Large Language Model, LLM) erfordern beispielsweise massive Datenübertragungen, die die Netzkapazität belasten und die Geschäftsabwicklung behindern können. Herkömmliche Netze sind dafür nur bedingt geeignet, was zu einem unzuverlässigen und riskanten Datenverkehr führt. Ein Netzwerk, auf das sich ein Unternehmen bei der Verarbeitung aller Daten verlassen kann, ist der erste und wichtigste Schritt, um die vielen Vorteile der KI zu erschließen.

„Unternehmen bewegen sich schnell auf die nächste Phase der Gen-KI-Anwendungen zu, die oft als Retrieval Augmented Generation (RAG) bekannt sind und LLMs mit ihren Legacy-Anwendungen und in ihren Netzwerken gespeicherten Daten verbinden", sagte Renuka Nadkarni, Leiterin für Produktmanagement bei Aryaka. „RAG wird die Messlatte für die Anforderungen an konvergente Netzwerke und Sicherheit, die für diese Anwendungen erforderlich sind, um Unternehmen einen Mehrwert zu bieten, deutlich höher legen. Aryaka Unified SASE as a Service ist ideal für Unternehmen, die ihre KI-Initiativen beschleunigen und gleichzeitig Leistung, Agilität, Einfachheit und Sicherheit gewährleisten wollen. Durch die Nutzung der einzigen Plattform von Aryaka mit Aryaka AI>Perform können Unternehmen das volle Potenzial von KI-Workloads und -Anwendungen ausschöpfen, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Und im Laufe des nächsten Jahres wird Aryaka seine Unified SASE as a Service-Angebote um weitere Funktionen für KI-Sicherheit und Observabilität erweitern."