Nur nachhaltige Wochenschlusskurse unterhalb von 44,95 US-Dollar und damit den aktuellen Wochentiefs dürften den Stein ins Rollen bringen und Abschläge auf 44,40 und darunter 40,82 US-Dollar in der Cisco-Systems-Aktie auslösen. Dann würde die SKS-Formation im vollen Umfang greifen und eine längere Abwärtsphase einläuten. Auf der Oberseite könnten sich bei einem Durchbruch bullischer Händler dagegen kurzzeitige Aufwärtschancen an 46,75 US-Dollar einstellen. Aber nur ein Sprung mindestens über den Bereich von rund 48,00 US-Dollar würde eine Trendwende wahrscheinlich machen, in der Folge könnten Kursgewinne für die Aktie an 50,00 und darüber 52,62 US-Dollar ausgerufen werden. Entschieden ist das Spiel übergeordnet aber noch lange nicht, die aktuelle Schiebephase könnte Teil des Verkaufssignals bilden und erfordert behutsames Vorgehen seitens interessierter Anleger.

Trading-Strategie: