Frankfurt am Main (ots) - Das Finanzmentorenpaar Fuat und Marta Akar hat den

prestigeträchtigen German Brand Award 2024 gewonnen. Die Verleihung findet heute

Abend auf einer feierlichen Gala in Berlin statt. Dieser Preis würdigt die

herausragende Markenarbeit und konsequente Markenführung der Akars und setzt ein

Zeichen in der Coaching-Branche: Kein anderer Coach aus dem Mittelstandsumfeld

hat diesen Preis bisher erhalten.



"Wir sind stolz darauf, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Unsere harte

Arbeit und unser Engagement für unsere Kunden, ihnen Finanzielle Freiheit zu

ermöglichen, zahlen sich aus," sagt Fuat Akar . "Dieser Award bestätigt unsere

Strategie und unser Streben nach Exzellenz", so Fuat Akar weiter.







die Nutzung neuester Technologien und Plattformen und eine starke Präsenz in

renommierten Publikationen wie Wirtschaftswoche und Handelsblatt einen Namen

gemacht. Hinzu kommt das regelmäßige Gewinnen bedeutender .Auszeichnungen und

Awards wie Top Consultants, Black Bull Award (Platz 1 in der Kategorie "Money

Mindset"), Proven Expert Awards oder als "TOP Dienstleister" bereits im dritten

Jahr in Folge, was ihre Bekanntheit weiter erhöht hat. Schließlich sind

begeisterte Kunden Bestandteil der Markenarbeit



Doch nicht nur die Außenwirkung ist stark. Auch im Ergebnis können die

Finanzmentoren beeindruckende Erfolgszahlen vorweisen: Die Kundenzufriedenheit

ist auf einem Allzeithoch und das Unternehmen verzeichnet stetiges Wachstum.

"Unsere Mission war es stets, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten

und ihre Zufriedenheit zu maximieren. Der German Brand Award ist ein Beweis

dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unserem Ziel näher kommen, als

führende Marke für finanzielle Bildung im deutschsprachigen Raum anerkannt zu

werden", fügt Marta Akar hinzu.



Über Fuat & Marta / Finanzielle Fitness



Fuat & Marta sind Unternehmer und mehrfach ausgezeichnete Experten für

finanzielle Freiheit. Sie beraten Selbständige und Unternehmer, wie sie als

Familie ihre Lebensziele erreichen können. Sie selbst sind finanziell frei und

lehren ihre Methode, die auf drei Säulen basiert: Business,

Börse. Sie haben mehrere Preise gewonnen, darunter den Black Bull Award 2023 in

der Kategorie Money-Mindset und wurden vom Bundespräsidenten a.D. Christian

Wulff als TOP CONSULTANT ausgezeichnet.



