Köln (ots) - Erste Playmobilfiguren zogen ins Kinderzimmer ein, die deutsche

Fußball-Nationalmannschaft holte den WM-Titel im eigenen Land und ABBA betrat

mit Waterloo beim Grand Prix Eurovision de la Chanson die große Bühne. 50 Jahre

liegen diese unvergessenen Ereignisse zurück, und die Digitalisierung nahm

zugleich ihren Lauf. Am 26. Juni 1974 wurde nämlich in einem Marsh-Supermarkt in

Ohio, USA, der Barcode auf einer Kaugummipackung der Marke Wrigley's Juicy Fruit

zum ersten Mal gescannt. Dies war der Beginn des automatisierten Kassierens und

der Grundstein für eine der prägenden Technologien des 20. Jahrhunderts.



Heute begegnet uns die Abfolge schwarzer Striche auf hellem Grund im täglichen

Leben fast überall und in vielen Branchen wie zum Beispiel Handel, Logistik und

Gesundheitswesen. Weltweit "beept" es hier wie dort jeden Tag über zehn

Milliarden Mal. "Damit steht der Barcode seit 50 Jahren für Prozesssicherheit

und Effizienzsteigerung. Als einer der Wegbereiter der digitalen Transformation

hat er die Art und Weise, wie Daten erfasst und verarbeitet werden, signifikant

verändert und so weitere technologische Innovationen, zum Beispiel den

Self-Checkout im Supermarkt, ermöglicht", so Thomas Fell, CEO von GS1 Germany.









Den runden Geburtstag teilt sich der Barcode mit GS1 Germany. An die

Not-for-Profit-Organisation können sich Unternehmen hierzulande wenden, wollen

sie diesen oder andere GS1 Standards, für ihre Produkte, Sendungen, Dokumente

oder Maschinen nutzen - um nur einige wenige Anwendungsbereiche zu nennen. Dafür

benötigen sie zudem eine Global Trade Item Number (GTIN), früher EAN genannt.

Diese Nummer unter dem bekanntesten Barcode, dem EAN-13, erhalten sie ebenfalls

bei GS1 Germany.



Zwei Dutzend solcher "globalen Standards", die im Kern auf smarte

wirtschaftliche Prozesse abzielen, gehören mittlerweile zum Portfolio des Kölner

Unternehmens. Darunter zweidimensionale Barcodes, wie der GS1 Data Matrix und

QR-Codes, die die Brücke zwischen physischem Produkt und digitaler Welt bilden.

Weltweit entwickelt ein Netzwerk aus 116 GS1 Organisation diese Lösungen für

Herausforderungen in Industrie und Handel in 150 Ländern sowie für 25 Branchen

aktiv weiter und arbeitet damit über zwei Millionen Unternehmen zu.



Digitale Lösungen für eine erhöhte Wirtschaftlichkeit von Unternehmen



"Mit unseren universellen Standards leisten wir einen praktischen Beitrag zum

unternehmerischen Wertschöpfungsprozess", erklärt Thomas Fell. "Wir entwickeln

sie Seite an Seite mit den Anwendern und verstehen uns dabei als Impulsgeber in

Sachen Digitalisierung und als neutrale Plattform für die Seite 2 ► Seite 1 von 2



