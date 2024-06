Köln (ots) - 20. Juni 2024 - Good News, Bad News, gar keine News? Dieser Frage

und der Entscheidung, Informationsbedürfnis oder Selbstschutz, stellen sich

nicht nur Nutzende, sondern auch Werbungtreibende. So individuell der Umgang

jedes einzelnen mit Nachrichten ist, so individuell ist auch die Strategie

Werbungtreibender - immer geprägt von der Frage, was Werbung im digitalen

Nachrichtenumfeld mit der Markenwahrnehmung macht. Die Ad Alliance Studie No

hard feelings - News als "emotional superfood" , durchgeführt von RTL Data, geht

dieser Frage nach, und baut Vorurteile ab. Ein Kernergebnis: Nachrichten haben

diverse seelische Funktionen, ebenso Newsseiten sowie die Werbung in solchen

Umfeldern.



Feel the news. Feel the brand.







Schlagzeilen zum Weltgeschehen, die direkt oder indirekt Einfluss auf uns haben,

die aufwühlen und Emotionen wecken. Die Reaktion einzelner Werbepartner ist es,

solche Umfelder zu meiden, um ihre Marken nicht zu gefährden, obwohl starke und

etablierte Nachrichtenmarken starken Brand-Safety-Vorgaben unterliegen und in

der Vermarktung sensibel mit solchen Umfeldern umgegangen wird. Die

Studienergebnisse widersprechen einer solchen Vermeidungsstrategie:

Platzierungen im Newsumfeld wirken sich auf die Mehrheit der Markenattribute

positiv aus - selbst in emotional aufgeladenen Umfeldern. Das belegt die Studie

"No hard feelings" für die die Newsangebote ntv.de und stern.de zugrunde gelegt

wurden. Für ein ausgeglichenes Bild wurden drei völlig unterschiedliche

(Test-)Marken aus den Branchen FMCG, Finanzen und Pharma eingesetzt. Über alle

drei Marken hinweg zeigen sich kaum Unterschiede: Ob Kontakt im emotionalen,

aufwühlenden, oder im generischen, faktischen Umfeld - es gibt keine negativen

Abstrahleffekte, im Gegenteil, Marken können hier zum Anker werden.



See the news. See the brand.



Nachrichtenseiten werden in einer sehr offenen Verfassung genutzt und Werbung

gehört ganz selbstverständlich dazu und erfüllt verschiedene Funktionen. Auf

ntv.de trägt sie zur Entlastung bei. Bekannte Marken sorgen hier für ein Gefühl

der Sicherheit, sind ein Anker. Bei stern.de vermittelt Werbung ein

"Expertengefühl". Das entspricht der Charakteristik der Newsangebote, denn laut

der Befragten ist ntv.de der Nachrichtenspezialist und Strukturgeber - direkt,

seriös und vertrauenswürdig. Mehrmals am Tag wird die Startseite aktiv

aufgerufen und sorgt mit der bunten Themenmischung auch immer wieder für kurze

Erleichterung. stern.de hingegen ist "Anstupser", um tiefer in Themen

stern.de hingegen ist "Anstupser", um tiefer in Themen
einzutauchen, vermittelt Nutzenden mit seiner emotionalen Bildsprache und den



