Die Aurubis AG hat in einer aktuellen Mitteilung bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat Dr. Toralf Haag zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) und Tim Kurth zum neuen Produktionsvorstand (COO) für das Primärkupfergeschäft bestellt hat. Diese Neuaufstellung des Vorstands tritt am 1. September 2024 in Kraft. Damit ist die im Januar 2024 angekündigte Umstrukturierung des Vorstands abgeschlossen.

Dr. Toralf Haag wird als CEO zusammen mit den Produktionsvorständen Inge Hofkens und Tim Kurth sowie Prof. Markus Kramer (CTO) den Vorstand ab dem 1. September 2024 bilden. Prof. Kramer wird zum 30. September 2024 in den Aufsichtsrat zurückkehren. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Roland Harings übergibt sein Amt am 31. August 2024 an Dr. Haag.