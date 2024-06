Keine Ausnahme bildete hierbei Carnival , das am Dienstagnachmittag seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal veröffentlicht hat – der ist gut genug, um entsprechende Sorgen um die Geschäfte in der Branche zu zerstreuen!

Unternehmen überrascht mit positivem Nettoertrag

Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um 17,7 Prozent auf 5,78 Milliarden US-Dollar und lag damit um 90 Millionen US-Dollar höher als Analysten erwartet hatten. Eine große Überraschung ist dem Unternehmen auch beim Gewinn pro Aktie gelungen.

Nachdem Analysten ihre Erwartungen in den vergangenen Wochen zugunsten eines Fehlbetrages von -0,02 US-Dollar je Anteil revidiert hatten, gelang Carnival ein bereinigter Gewinn von 0,11 US-Dollar pro Aktie.

Damit lag das Ergebnis deutlich über dem Vorjahresergebnis von -0,31 US-Dollar pro Aktie und verleiht der These, dass es dem Unternehmen wieder dauerhaft gelingen könnte, schwarze Zahlen zu schreiben, neuen Auftrieb.

Dieser Verdacht bestätigt sich auch beim Blick auf den Nettoertrag. Der lag in den vergangenen drei Monaten bei 92 Millionen US-Dollar und damit um fast eine halbe Milliarden US-Dollar höher als im Zeitraum vor 12 Monaten.

Möglich wurde dies durch einen operativen Gewinn in Höhe von 560 Millionen US-Dollar, dem bislang höchsten Wert für das zweite Quartal in der Unternehmensgeschichte.

Prognose für das Geschäftsjahr deutlich angehoben

Nachfragesorgen erteilte das Unternehmen mit einer angehobenen Jahresprognose eine Absage. Gegenüber der im März gegebenen Prognose verbesserte Carnival seinen Ausblick vor allem beim bereinigten EBITDA, das mit 5,83 Milliarden US-Dollar um 40 Prozent über dem Vorjahresniveau und 200 Millionen US-Dollar über der März-Schätzung liegen soll. Auch die Prognose für den bereinigten Nettoertrag wurde mit 275 Millionen US-Dollar deutlich auf 1,55 Milliarden US-Dollar angehoben.

Volle Fahrt voraus: +7 Prozent

Am US-Markt kamen die Zahlen gut an. Bereits in der Vorbörse war die Aktie gefragt und konnte sich um rund 4 Prozent steigern. Diesen Schwung konnte das Papier mit in den regulären Handel nehmen, wo es sich nach der Eröffnung rasch über 7 Prozent auf 17,50 US-Dollar verteuerte.

Gegenüber dem Jahreswechsel steht allerdings noch immer ein Minus von knapp 6 Prozent zu Buche. Das reflektiert die zuletzt von Sorgen um sinkende Verbraucherausgaben betroffene Reise- und Tourismusbranche.

Von den starken Zahlen profitierte auch die Konkurrenz. Norwegian Cruise Line legte zur Handelseröffnung rund 3 Prozent zu, während Royal Caribbean Cruises Kursgewinne von 2 Prozent verzeichnete.

Die Anleger von Tui gehen allerdings leer aus: Trotz eines kleinen Intraday-Kurssprungs notierte die Aktie gegenüber dem Montag mit einem Minus von einem Prozent.

Fazit: Carnival zerschmettert Nachfragesorgen

US-Kreuzfahrtanbieter Carnival überrascht am Dienstag mit einem starken Quartalsergebnis. Nicht nur war das zurückliegende Quartal besser als erwartet, das Unternehmen hat sich auch für das kommende Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr zuversichtlich gezeigt und seine Prognose angehoben.

Das wird an der Börse mit hohen Kursaufschlägen belohnt und sorgt auch bei den Mitbewerbern für ansprechende Kursgewinne – die Sorgen um eine nachlassende Reiselust und eine sinkende Nachfrage hat Carnival mit seinen Zahlen nämlich zerstreuen können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion