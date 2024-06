München (ots/PRNewswire) - EVE Energy, ein weltweit führendes Unternehmen für

Lithium-Ionen-Batterien, belegt den zweiten Platz der kürzlich von InfoLink

Consulting veröffentlichten Rangliste für die Lieferung von

Energiespeicherzellen im 1. Quartal 2024.



Entgegen dem Abwärtstrend des globalen Energiespeichermarktes von 2,2 % hat die

Gesamtliefermenge von EVE Energy nun den zweithöchsten Marktanteil - bis zum

zweiten Quartal 2024 hat sie ein Gesamtliefervolumen von 60 GWh erreicht.





"EVE Energy ist bestrebt, unsere technischen Fähigkeiten zu verbessern und dieQualität als Kern unserer Entwicklung zu erhöhen, unsere Widerstandsfähigkeit inallen Konjunkturzyklen zu stärken und unsere Dienstleistungen weltweitauszuweiten, um mehr Kunden zum Erfolg zu verhelfen", sagte Liu Jincheng,Gründer und Vorsitzender von EVE Energy.Das signifikante Wachstum der von EVE Energy gelieferten Lieferungen ist dasErgebnis einer erfolgreichen, umfassenden Marktentwicklung, eines vielseitigenBetriebslayouts und kontinuierlicher technologischer Durchbrüche.Das Unternehmen arbeitet mit einer Reihe bekannter globaler Strom- undEnergieunternehmen zusammen. Im Jahr 2023 unterzeichnete EVE Energy auf derMesse smarter E Europe 2023 Kooperationsverträge mit Powin und ABS mit einemGesamtvolumen von 23 GWh. Im April 2024 unterzeichnete EVE Energy strategischePartnerschaften mit HITE Smart Energy , Linyang Energy Storage und JinkoSolar,für insgesamt 19 GWh. Auf der smarter E Europe 2024 im Juni hat EVE Energy eineweitere strategische Kooperation mit Powin über insgesamt 15 GWh vereinbart.Um schnell auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können, hat EVE Energydie Strategie verfolgt, einen globalen Marktservice zu bieten: globaleHerstellung, globale Lieferung, globale Zusammenarbeit. Neben der weiterenVerbesserung seiner sieben regionalen Hauptsitze in Südchina, Zentralchina,Südwestchina, Nordostchina, Asien-Pazifik und Südostasien hat das Unternehmenauch Büros in Taipeh und regionale Tochtergesellschaften in Singapur undDeutschland eingerichtet sowie VMI-Lager (Vendor Managed Inventory) aufgebaut,um bessere, lokalisierte Dienstleistungen anbieten zu können. Außerdem plant dasUnternehmen den Bau eines VMI-Lagers und einer Niederlassung in Amerika.Technologische Innovation, Produktentwicklung und modernisierte Lösungen sinddas Rückgrat des starken Wachstums von EVE Energy. Im ersten Quartal 2024brachte EVE Energy die Produkte der Mr. Flagship-Serie auf den Markt, darunterMr. Big Batterie und Mr. Giant System , eine effiziente, einfache und sichereLösung, die das Energiespeichersystem neu definiert.