BLUETTI AC200L: Die AC200L ist ideal für Wohnmobil und Camping und verfügt über eine AC-Leistung von 2.400 W und eine Kapazität von 2.048 Wh, die auf bis zu 8.192 Wh erweitert werden kann. Sie versorgt Kühlschränke, Klimaanlagen und fast alles im Wohnmobil mit Strom. Sie unterstützt 6 Auflademethoden, darunter 1.200-W-Solaranlage, und bietet eine intelligente Steuerung über die BLUETTI-App. Jetzt erhältlich für € 1.449 (£ 1.349) zum Prime Day.

BLUETTI AC180: Die BLUETTI AC180 ist bei LKW-Fahrern sehr beliebt und eignet sich sowohl für Langstreckenfahrten als auch für Outdoor-Fotografie. Mit einer Nennleistung von 1.800 W und einer Kapazität von 1.152 Wh sorgt sie dafür, dass wichtige Geräte unterwegs reibungslos funktionieren. Außerdem verfügt sie über eine Schnellladefunktion, die den Akku in nur 45 Minuten von 0 % auf 80 % auflädt – perfekt für eine schnelle Aufladung während einer Kaffeepause. Für nur € 749 (£ 649) zum Prime Day.

BLUETTI AC200Max: Eine weitere hervorragende Energielösung für Wohnmobile ist der BLUETTI-Klassiker AC200Max mit einer Leistung von 2.200 W und einer Kapazität von 2.048 Wh, die auf bis zu 8.192 Wh erweitert werden kann. Jetzt erhältlich für €1.249 (£ 1.149) zum Prime Day.

Exklusive Prime-Day-Überraschungen

Vom 24. Juni bis zum 15. Juli bietet BLUETTI auf seiner offiziellen Website spezielle Gutscheine an. Kunden, die 20, 50, 70 oder 90 Euro ausgeben, erhalten einen Gutschein im Wert von 150, 200, 250 bzw. 350 Euro. Diese Gutscheine gelten für Einzelbestellungen über 1.500 € und sind bis zum 31. Juli gültig.

Lassen Sie sich diese unglaublichen Angebote für Powerstations für den Prime Day 2024 nicht entgehen. Besuchen Sie die offizielle Website von BLUETTI, um sich die besten tragbaren Energielösungen zu sichern und von erheblichen Einsparungen zu profitieren.

Informationen zu BLUETTI

Als Technologiepionier im Bereich saubere Energie engagiert sich BLUETTI für eine nachhaltige Zukunft, indem es erschwingliche grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich anbietet. Durch Initiativen wie das LAAF-Programm (Lighting An African Family) hat BLUETTI über 100.000 afrikanische Familien in netzfernen Regionen unterstützt. Mit seinem Engagement für Innovation und die Erfüllung von Kundenbedürfnissen hat sich BLUETTI in über 100 Ländern weltweit als vertrauenswürdiger Branchenführer etabliert.

https://de.bluettipower.eu/

