Phase zwei der ehrgeizigen Jafurah-Gasentwicklung beginnt mit der Vergabe von Aufträgen im Wert von rund 12,4 Mrd. $

Aufträge im Wert von rund 8,8 Mrd. $ für die dritte Ausbauphase des Master-Gas-Systems der Gesellschaft vergeben

23 zusätzliche Verträge für unkonventionelle Gasbohranlagen im Wert von 2,4 Mrd. $ und zwei Richtbohrverträge im Wert von 612 Mio. $ wurden ebenfalls vergeben, während 13 Verträge für die Einbindung von Bohrlöchern auf Jafurah im Wert von 1,63 Mrd. $ zwischen Dezember 2022 und Mai 2024 vergeben wurden

Die Projekte zielen darauf ab, das Wachstum der Gasproduktion von Aramco zu unterstützen, das Portfolio zu diversifizieren und erhebliche Mengen an Ethan, NGL und Kondensat hinzuzufügen.

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 01. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat Verträge im Wert von mehr als 25 Milliarden US-Dollar vergeben, um seine strategische Gasexpansion voranzutreiben, die bis 2030 eine Steigerung der Gasproduktion um mehr als 60 % gegenüber dem Niveau von 2021 vorsieht.

Die Verträge betreffen die zweite Phase der Erschließung des riesigen unkonventionellen Gasfeldes Jafurah, die dritte Phase der Erweiterung des Master-Gas-Systems von Aramco, neue Gasbohranlagen und die laufende Wartung der Kapazitäten.

Amin H. Nasser, Präsident und CEO von Aramco, sagte: "Diese Aufträge zeigen, dass wir fest an die Zukunft von Gas als wichtige Energiequelle und als wichtiger Rohstoff für nachgelagerte Industrien glauben. Der Umfang unserer laufenden Investitionen in Jafurah und die Erweiterung unseres Master-Gas-Systems unterstreichen unsere Absicht, unser Gasgeschäft weiter zu integrieren und auszubauen, um die erwartete steigende Nachfrage zu decken. Dies ergänzt die Diversifizierung unseres Portfolios, schafft neue Beschäftigungsmöglichkeiten und unterstützt den Übergang des Königreichs zu einem emissionsärmeren Stromnetz, in dem Gas und erneuerbare Energien die Stromerzeugung auf der Basis von Flüssigkeiten schrittweise ersetzen. Um dorthin zu gelangen, wo wir heute stehen, haben die Teams unseres umfangreichen Netzes von Zulieferern und Dienstleistern, die sich Aramco auf diesem Weg angeschlossen haben, um unsere Energieinfrastruktur von Weltrang auf- und auszubauen, viel harte Arbeit, Innovation und einen ausgeprägten "Can Do"-Geist bewiesen.