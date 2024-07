CureVac fallen mit heftigen Kursturbulenzen ins Auge. Der Kurs des Biopharmakonzerns zog im Xetra-Handel in der Spitze um knapp 30% an, brach daraufhin sofort wieder zusammen und sank sogar weiter. Auslöser sind zwei Unternehmensmeldungen. Erstens hat der Wirkstoffentwickler alle Rechte an seinen mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 und Grippe an den britischen Pharmariesen GSK verkauft (Vorabzahlung von 400 Mio. Euro). Darüber hinaus winken bis zu 1,05 Mrd. Euro an Meilensteinzahlungen sowie weitere Lizenz-Einnahmen. Zweitens will sich CureVac künftig stärker auf Projekte in der Onkologie fokussieren. Im Zuge dessen will CureVac rund 30% der Stellen streichen. Diese Kosteneinsparungen plus das Geld aus London verlängern die finanzielle Reichweite des Konzerns bis ins Jahr 2028.

Empfehlung: Die Aktie bleibt ein „heißes Eisen“. Erst wenn ein Turnaorund im Geschäft und Chart sichtbar wird, sollten Anleger kaufen.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.