28.06.2024 -



Zugegeben, der Börsenerfolg des amerikanischen Halbleiterherstellers Nvidia ist beeindruckend. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat der Aktienkurs um 196 Prozent zugelegt. Damit zählt der Titel im laufenden Börsenzyklus zu den absoluten Top-Favoriten an den amerikanischen Aktienmärkten. Jetzt reiht sich die Aktie auch in den erlesenen Club jener Aktiengesellschaften ein, die auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Billionen Dollar kommen – das deutsche Bruttoinlandsprodukt lag im vergangenen Jahr 2023 bei 4,1 Billionen Euro.

Und doch bleiben wir, was ein Engagement in die Aktie angeht, aufgrund der hohen Bewertung zurückhaltend. Eine Aktie muss sich stets in eine langfristige Anlagestrategie einfügen. Nichts ist für Anleger gefährlicher, als steigenden Aktienkursen hinterherzulaufen. Disziplin ist die wichtigste Eigenschaft, die langfristig ausgerichtete Investoren aufbringen müssen.