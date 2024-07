Der Energiekonzern RWE beteiligt sich an einem Pilotprojekt in der niederländischen Nordsee, bei dem die Solarstromgewinnung auf dem Meer erprobt wird. Die Solaranlage des niederländisch-norwegischen Unternehmens SolarDuck besteht aus sechs miteinander verbundenen Plattformen und schwimmt zwölf Kilometer vor der Küste von Scheveningen. Die Anlage wird durch Ankerleinen in Position gehalten und hat eine Kapazität von rund 500 Kilowatt. Neben RWE sind auch andere Unternehmen und Forschungseinrichtungen an dem Projekt beteiligt. Das Projekt namens "Merganser" soll zwei Jahre lang beobachten, wie die Anlage mit den rauen Bedingungen der Nordsee zurechtkommt und welche ökologischen Auswirkungen sie hat. Die langfristige Perspektive ist die Möglichkeit, mit schwimmenden Solarparks auf dem Meer Geld zu verdienen, insbesondere in Ländern mit niedrigen Windgeschwindigkeiten, aber viel Sonneneinstrahlung.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher sieht Grund für Optimismus beim Energiekonzern und bezeichnet die Aktie als unterbewertet. Er empfiehlt RWE als "Top Pick" im Energiesektor.