Zu Weihnachten 2022 kostete eine Aktie des Internet-Gebrauchtwagenhändlers Carvana nur noch 4,05 US-Dollar. Das Unternehmen stand kurz vor dem Aus und viele Marktteilnehmer waren der Ansicht, dass es ein weiteres Weihnachten nicht mehr erleben werde. Dann kam es allerdings ganz anders und Aktionäre, die damals dabei geblieben sind oder neu zugekauft haben, konnten mittlerweile saftige Gewinne einstreichen.

Die Aktie notiert aktuell bei rund 130 US-Dollar. Das entspricht einem Kurssprung von mehr als 3100 Prozent in dem Zeitraum. Damit lässt Carvana den KI-Überflieger Nvidia weit hinter sich, der in diesem Zeitraum etwa 780 Prozent gewonnen hat. Selbst mit Blick auf die Performance seit Jahresbeginn spielen die beiden so unterschiedlichen Unternehmen in etwa in einer Liga, mit Carvana-Gewinnen von 164 Prozent gegenüber Nvidia mit 177 Prozent.