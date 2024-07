Der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group hat sich nach dem scharfen Einbruch aufgrund der aufkommenden Coronapandemie wieder auf höherem Niveau etabliert. Notierte das Papier im Tief am 19. März 2020 noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Um die Verhältnismäßigkeit zu betrachten, wurde das All-Time-High am 7. Mai 1998 bei 92,11 Euro markiert. Die Hochs bei rund 76 Euro reichen noch lange nicht an das All-Time-High heran. Anfang April 2024 scheiterte der Kursverlauf erneut am Widerstand rund um das Niveau bei 75,89 Euro. Es folgte ein Kursrückgang bis in die Widerstandszone am Level bei 64,50 Euro. Ein Erholungsversuch ist am 5. Juli an der 200-Tage-Durchschnittslinie gescheitert (Blaue Linie im Chart). Ein Durchbruch der Unterstützung bei 64,50 Euro ist im Gange. Das Abwärtsmomentum könnte den Kursverlauf weiter bis zum partiellen Tief bei 56,57 Euro sinken lassen. Auch wenn das erwartete KGV 2026 aktuell bei 4,86 liegt, hat das Beispiel Volkswagen gezeigt, dass der Kurs trotz niedrigem KGV weiter sinken kann. Ein Grund könnte die Senkung der Wachstumszahlen sein.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz: