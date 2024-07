STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MG3T94) Alphabet steht Berichten zu Folge vor dem größten Zukauf der Unternehmensgeschichte. Der Google-Konzern möchte demnach das Cybersecurity-Startup Wiz für 23 Milliarden US-Dollar übernehmen. Das aus Israel stammende und nun in New York beheimatete Unternehmen machte im vergangenen Jahr 350 Millionen US-Dollar Umsatz. Über die Google-Cloud besteht bereits eine Kooperation zwischen den beiden Unternehmen. Der Alphabet-Aktie geben die Berichte keinen Auftrieb, nach dem letzte Woche erreichten Allzeithoch von193,30 US-Dollar geht es aktuell auf 185,50 US-Dollar zurück. Stuttgarter Anleger sehen nach dem Rücksetzer Einstiegchancen und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Super Micro Computer (WKN ME8KYE) Der vor allem im ersten Quartal diesen Jahres gehypte PC-Hersteller Super Micro Computer steht vor seinem nächsten Meilenstein. Zum 22. Juli ersetzt das Unternehmen die Apothekenkette Walgreens im Nasdaq 100. Nach einem kurzen Freudenhüpfer in Richtung 930 US-Dollar notiert die Supermicro-Aktie derzeit bei 876,96 US-Dollar. Das entspricht einem Zugewinn von 175 % seit Jahresbeginn. Im März kostete ein Anteilsschein zeitweilig sogar 1.229 US-Dollar. An der Euwax wird heute ein Discount-Call-Optionsschein auf Super Micro Computer verkauft. 3. Knock-out-Call auf Roche (WKN MG5C15)

Der Pharma-Konzern Roche meldete einen weiteren Erfolg bei der Erforschung neuer Medikamente zur Gewichtsreduzierung. Das als CT-996 bezeichnete Präparat erzielte laut dem schweizer Unternehmen bedeutsame Erfolge in zwei Teilstudien im Rahmen der laufenden Phase-1-Studie. Demnach führt die Einnahme von CT-996 zu einer durchschnittlichen Gewichtsreduzierung von 6,1 % nach einem Monat. Die Roche-Aktie springt heute um 5,75 % auf 273,85 CHF an. Ein Knock-out-Call auf Roche wird derzeit rege gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Die Befürchtungen vor einer America First-Politik, sollte Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt werden, trüben die Stimmung auf dem Börsenparkett weiter ein. Der DAX verzeichnet auch zur Wochenmitte Verluste, aktuell notiert er mit 18.460 Punkten rund 0,3 % tiefer als am Vortag. Stuttgarter Anleger lassen sich jedoch nicht entmutigen, das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment zeigt +18 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Europäische Aktien mit Aufholpotential? Schere klafft weit auseinander... | Börse Stuttgart Darum geht's im Video: Kemal Baci (BNP Paribas) gibt gibt im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager) einen Überblick über die aktuelle Performance der amerikanischen und europäischen Aktienmärkte. Er erklärt, warum US-Technologiewerte derzeit dominieren und welchen Einfluss die jüngsten Inflationsdaten und mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank haben. Außerdem werden die Chancen für eine Erholung der europäischen Märkte beleuchtet und verschiedene Anlagestrategien, wie z.B. Bonuszertifikate, vorgestellt und ein Blick auf die beliebtesten Basiswerte, darunter Gold und Silber, geworfen.

Disclaimer:

