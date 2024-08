Continental senkt Jahresprognose, Abspaltung der Automobilsparte gibt Auftrieb

Der Autozulieferer Continental passt seine Jahresprognose nach unten an und kündigt zugleich an, möglicherweise seine Automobilsparte abzuspalten. Diese strategischen Schritte reflektieren die Herausforderungen durch die nachlassende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und allgemein schwächere Automobilmärkte in Europa.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover revidierte seine Umsatzerwartungen für das Jahr von bis zu 44 Milliarden Euro auf nunmehr höchstens 42,5 Milliarden Euro. Diese Anpassung erfolgte, nachdem europäische Automobilhersteller ihre Produktion gedrosselt haben. Auch die Gewinnerwartungen für die kriselnde Autozuliefersparte wurden gesenkt, und die Möglichkeit einer Abspaltung dieser Einheit und deren Börsennotierung als eigenständiges Unternehmen wurde ins Spiel gebracht. Dies könnte die größte Restrukturierung in der Geschichte des Unternehmens darstellen.