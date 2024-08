Aurubis-Aktien unter Druck: Mixed Quartalszahlen und neue Analystenbewertungen

Trotz der gemischten Quartalszahlen hat Aurubis nach neun Monaten ein deutlich gesteigertes operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 333 Millionen Euro erzielt, was über dem Vorjahresniveau von 257 Millionen Euro liegt. Der Konzern bestätigte seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Zu den wesentlichen Faktoren für die positive Entwicklung zählen gestiegene Schmelz- und Raffinierlöhne, ein signifikant höheres Metall- und Metallprämienergebnis sowie eine hohe Nachfrage nach Gießwalzdraht. Zudem profitiert Aurubis von niedrigeren Energiekosten und hat Investitionen in Höhe von über 500 Millionen Euro in die Stärkung des Kerngeschäfts und in Wachstumsprojekte getätigt, während die Verschuldung weiterhin sehr gering bleibt.

Trotz dieser positiven Geschäftsentwicklung reagiert der Markt skeptisch. Die Aktien notieren aktuell bei 63,95 Euro und sind damit um 7,46 Prozent im Minus. Einige Anleger zeigen sich optimistisch und haben nachgekauft, da die Aktie weiterhin unter dem Buchwert notiert und das Forward-KGV unter 10 liegt. Zudem wird die Expansion von Aurubis in den USA als vielversprechend angesehen, insbesondere im Hinblick auf Recyclingmöglichkeiten und die Reduzierung der Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen. Die politische Lage in den USA könnte ebenfalls Einfluss auf die zukünftige Rentabilität des Unternehmens haben.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 62,80EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.