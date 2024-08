PayPal profitiert von der Öffnung eines riesigen Marktes

Die Auswikungen der EU-Entscheidung können nicht zu hoch eingeschätzt werden. Sie ermöglicht es PayPal mit dem Mobile-Payment-Service Venmo, in der eigenen App Tap-to-Pay-Transaktionen in Geschäften anzubieten und damit in direkte Konkurrenz zu Apple Pay zu treten.

Hinter dem kräftigen Kursplus von PayPal in den letzten Wochen steht vor allem die Entscheidung der EU-Aufsichtsbehörden im vergangenen Monat, dass Apple seine Bezahlfunktion Apple Pay öffnen müsse. Hinzu kommen die unerwartet guten Quartalszahlen, die jüngst vorgelegt wurden . Das gab PayPal Rückenwind, schon bevor Apple Mitte dieser Woche schließlich ankündigte, der Forderung nachzukommen. Am Donnerstag legten die Titel um 2,4 Prozent zu und schlossen bei 67,72 US-Dollar.

Apple Pay dominiert den Markt für digitale Geldbörsen. In den USA ist die Nutzung dieser Bezahlfunktion in Geschäften fast dreimal so hoch wie die aller anderen konkurrierenden Wallets. Nutzer digitaler Geldbörsen in Geschäften entscheiden sich nur in 17 Prozent der Fälle für den Zweitplatzierten Google Pay. Für das Jahr 2023 wurde der weltweite Markt für digitale Geldbörsen auf ein Volumen von 269 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die Entscheidung von Apple, die nach einer Einigung mit den europäischen Kartellbehörden getroffen wurde, könnte sich positiv auf die Transaktionsmargen von PayPal auswirken, so die Analysten von Mizuho Securities. Obwohl der unmittelbare Einfluss auf das Unternehmen zunächst begrenzt sein könnte, verbessere die Integration von PayPal in NFC-fähige Transaktionen das Nutzererlebnis, vereinfache Zahlungen und könnte langfristig die Nutzung von Apps steigern, so Analyst Dan Dolev, der die Aktie mit einem Kursziel von 90 US-Dollar bewertet. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von etwa einem Drittel.

Die Öffnung von NFC-Transaktionen für Drittanbieter sei ein wichtiger Schritt, der PayPal potenziell Zugang zum Point-of-Sale (POS)-Markt verschaffe, der bisher von Apple Pay dominiert wurde.

Morgan Stanley erklärte außerdem, dass die Integration in das Apple-Pay-Ökosystem für PayPal und Venmo der schnellste Weg sei, um das Checkout-Erlebnis zu verbessern und insbesondere junge Verbraucher zu gewinnen. Obwohl die Rentabilität von In-Store-Transaktionen begrenzt sein könnte, erwarten sie, dass die nahtlose Nutzung von PayPal in Geschäften nach und nach das Markenbewusstsein und die Online-Nutzung steigern wird, insbesondere auf mobilen Geräten.

Etwas skeptischer bleiben allerdings die Analysten von Jefferies. Sie sehen diese Entwicklung als weniger revolutionär für PayPal an, da sie die Unit Economics als weniger vorteilhaft einschätzen. Sie argumentieren, dass es schwierig sein könnte, bestehende Verbrauchergewohnheiten zu ändern, da Apple Pay bereits fest etabliert sei.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion