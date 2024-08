Gold bricht Rallye überraschend ab. Strauchelt nun etwa das Edelmetall? 

Nach dem fulminanten Ausbruch über die 2.500 US-Dollar sah alles nach einem Durchmarsch des Edelmetalls in Richtung 2.600 US-Dollar aus. Trotz exzellenter Rahmenbedingungen brach Gold jedoch seine Rallye überraschend ab und konsolidiert gegenwärtig. Mittlerweile hat der Rücksetzer ein beachtliches Ausmaß angenommen. Wie ist der aktuelle Schwächeanfall zu bewerten, zumal das erste charttechnische Porzellan bereits zerschlagen wurde?

Jackson Hole im Fokus

Ausbruchssituationen sind bekanntlich eine heikle Angelegenheit. Nicht selten verpuffen Ausbrüche wirkungslos, sollten sie nicht die entsprechende Durchschlagskraft entwickeln. Im Fall von Gold war es so, dass das – vermeintlich starke – Kaufsignal, das sich nach dem Ausbruch über die 2.484 US-Dollar installierte, Gold zwar zunächst über die 2.500 US-Dollar führen konnte, aber eben nicht aus dem Anziehungsbereich der 2.484 US-Dollar. Gold kam nicht weiter. Gewinnmitnahmen setzten ein.

Möglicherweise wirft bereits die Rede von Fed-Chef Powell auf dem Symposium in Jackson Hole seine Schatten voraus. Powell wird am morgigen Freitag (23. August) seine mit großer Spannung erwartete Rede halten. Die Marktakteure erwarten sich weitere Erkenntnisse im Hinblick auf die Leitzinspolitik der US-Notenbank. Nach der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls der letzten Sitzung scheint eine Leitzinssenkung nach der Sommerpause (nächste FOMC-Sitzung am 17. September / 18. September) zwar „wahrscheinlich“, doch offenkundig billigt der Markt der Rede Powells ein gewisses „Überraschungspotenzial“ zu.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Bestände der physisch besicherten Gold-ETF steigen

Ein wesentlicher Pfeiler der Goldrallye der letzten Monate waren die Gold-Käufe der Noten- und Zentralbanken. Die physisch besicherten Gold-ETF hielten sich hingegen bedeckt. Erst zuletzt drehte der Wind. Die Bestände legten wieder zu. Der Bestandsaufbau scheint sich nun zu manifestieren. So legten die Bestände des weltgrößten physisch besicherter Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, zuletzt wieder deutlicher zu.

Fazit

Die Gold-Rallye befindet sich in einer entscheidenden Phase. Gelingt es Gold, die aktuelle Schwäche zügig abzuschütteln oder kippt gar das Rallyeszenario? Mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen spricht vieles für das erste Szenario. Gold sollte seinen Weg auf der Oberseite bald fortsetzen. Um das Szenario nicht zu gefährden, sollte der aktuelle Rücksetzer auf 2.400 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Von den exzellenten Gold-Perspektiven sollten auch die Aktien von Goldproduzenten profitieren. Ein weiterer Rallyeschub in den Produzentenaktien sollte nicht überraschen. Ein überaus aussichtsreicher Kandidat wird im kostenlosen PDF-Report „Gold - Die besten Aktien für den nächsten Preisschub“ thematisiert.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 2.480USD auf Lang & Schwarz (22. August 2024, 16:52 Uhr) gehandelt.