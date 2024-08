Tech-Abschwung so gut wie sicher: Mit diesen 6 Aktien bestens abgesichert!

"Die Halbleiterindustrie befindet sich in einem späten Zyklus, in dem Euphorie die Oberhand gewinnt und das Risiko-Ertrags-Verhältnis unattraktiv wird", warnen Analysten von Morgan Stanley in einer Research-Note. Während Chips vom Boom der künstlichen Intelligenz profitierten, könnte die nächste Phase des KI-Marktes schwieriger werden. Die entscheidende Frage ist, wie sich die Nachfrage nach KI in den Jahren 2025 und 2026 entwickelt.

Morgan Stanley betont, dass die aktuellen Engpässe bei KI-Computing-Chips nicht ewig anhalten werden. Die Nachfrage wird sich normalisieren, und das Wachstumstempo dürfte sich verlangsamen. "Es ist ratsam, in solchen Phasen nicht zu spät zu investieren", so die US-Bank. Allein in den vergangenen 4 Wochen legte der Nasdaq noch einmal 4 Prozent zu und verdeutlicht den immensen Boom des Techsektors.

Zur Vorbereitung auf den Abschwung empfiehlt Morgan Stanley, in Qualitätsunternehmen mit starken freien Cashflows und günstigen Bewertungen zu investieren. Firmen, die in der Vergangenheit in Rezessionen besser abgeschnitten haben, könnten widerstandsfähiger sein als der breite Markt.

Morgan Stanley nennt Samsung, TSMC und Apple als künftige Marktführer, die nach der Korrektur wieder an der Spitze stehen könnten. Im Bereich der KI ist Nvidia weiterhin ein Favorit, der am Mittwoch die heißesten Quartalszahlen der Jahres vorlegen wird. Analysten prognostizieren nicht weniger als eine Gewinnverdopplung.

Analysten prognostizieren 109% Gewinnsteigerung.

Schließlich sieht Morgan Stanley auch in Netzwerkunternehmen wie Arista Networks großes Potenzial, da der Bedarf an leistungsfähiger Vernetzung durch KI-Anwendungen steige. Samsung Electronics, TSMC und Quanta sind laut Morgan Stanley die besten Aktien, um von der nächsten Tech-Welle zu profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion