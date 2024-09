Gewinne der Goldgräber steigen rasant

Der Goldpreis hat die Marke von 2.500 US-Dollar je Unze so gut wie hinter sich gelassen. Immer mehr Vermögensverwalter erhöhen nun ihren Goldanteil, da die Federal Reserve nun klar Zinssenkungen signalisiert. Derweil steigen die Gewinne der Goldproduzenten rasant. Für Anleger bieten sich nun Chancen in der zweiten Reihe, wie bei Electrum Discovery mit seinen Vorkommen in Serbien.

Goldpreis marschiert weiter aufwärts

Der Goldpreis scheint das Ringen um die Marke von 2.500 US-Dollar je Unze für sich zu entscheiden. Zeitweise schielte die Unzennotiz auch schon in Richtung nächster Hundertermarke. Derzeit wird Gold nicht nur von den wackeligen Aktienmärkten unterstützt. Viele Investoren erhöhen jedenfalls ihre Position, um sich vor einem möglichen US-Rezessionsszenario mit entsprechenden Folgen für den globalen Aktienmarkt zu wappnen. Der Trend dürfte sich in den kommenden Monaten verstärken, denn die Federal Reserve marschiert in Richtung Zinssenkungen. Deren Chef Jerome Powell hatte beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole vor zwei Wochen klargemacht, dass nun alles für Zinssenkungen bereit sei.

Rückenwind für Gold: Fed will die Zinsen senken

Die Fed glaubt, dass sie die Inflation im Griff hat und fürchtet sich gleichzeitig vor einer möglichen Rezession in den USA. Der Markt ist sich jedenfalls schon einig und preist ab September sieben Zinssenkungen hintereinander ein - beginnend mit dem 18. September. Niedrige oder sinkende Zinsen geben aber Gold Rückenwind, dass selbst ja bekanntlich keine Zinsen abwirft.

Goldminer fahren hohe Gewinn ein

Der Anstieg des Goldpreises macht sich inzwischen nicht nur bei den Gewinnen der Goldproduzenten, sondern auch bei deren Aktienkursen bemerkbar. Die Papiere von Newmont, Barrick Gold und Agnico Eagle konnten jedenfalls nach Vorlage ihrer Q2-Zahlen Kursgewinne verzeichnen und zeigen nun auch charttechnisch Stärke. Wie schon so oft in der Vergangenheit wandert das Geld der Investoren nun in die großen Werte im Goldsektor. Doch auch in der zweiten und dritten Reihe kommt immer mehr Bewegung hinein und die Bewertungen sind niedrig. Zu diesen Aktien zählt auch Electrum Discovery.