Bafin deckt Mängel bei Grenke AG auf: Aktie stürzt um 13 Prozent ab!

Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Grenke AG, einem Leasingspezialisten mit Sitz in Baden-Baden, erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere die Tochtergesellschaft Grenke Bank hat in mehreren Bereichen gegen regulatorische Anforderungen verstoßen. Die Bafin teilte mit, dass die Ordnungsmäßigkeit in den Bereichen Kreditgeschäft, interne Revision sowie Risikomanagement und -controlling nicht gegeben sei. Diese Mängel wurden sowohl in Sonderprüfungen als auch in Jahresabschlussprüfungen identifiziert. In Reaktion auf die Nachrichten fiel der Kurs der Grenke-Aktie um über 13 Prozent.

Zusätzlich gab Grenke bekannt, dass die Risikovorständin Isabel Rösler das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlässt. Rösler, die seit Anfang 2021 im Vorstand tätig war, wird ihre Position nach Ablauf ihres Vertrages, der bis Ende 2026 lief, aufgeben. Ein Unternehmenssprecher betonte, dass der Zeitpunkt ihrer Ankündigung und die Bafin-Mitteilung rein zufällig zusammenfielen und nicht miteinander in Verbindung stünden. Grenke habe keine Kenntnis darüber gehabt, wann die Aufsicht ihre Feststellungen veröffentlichen würde, da diese bereits länger zurückliegen.