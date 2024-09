Nutzen Bullen ihre Chance?

Treiber der jüngsten Verluste an den Ölmärkten waren Sorgen um Chinas Wirtschaft und einen ebenso einschneidenden Abschwung in den USA. Zudem muss allerdings auch festgehalten werden, dass die USA als Öl-Nettoexporteur die höchsten je gemessenen Produktionskapazitäten im Sommer erreicht haben. Chinas Nachfrageschwäche resultiert aus vollen Öllagern, die mit billigem russischem Öl im Vorfeld gefüllt worden waren. Diese Gemengelage hat die Preise regelrecht abstürzen lassen, jetzt gilt es, einen tragfähigen Boden auszumachen. Aus technischer Sicht wäre dies durchaus an den Verlaufstiefs aus Dezember letzten Jahres bei 72,33 US-Dollar möglich.

Hopp oder Top…