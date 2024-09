DAX mit verhaltenen Wochenstart

Konkrete Ansatzpunkte für den DAX gibt es derzeit nicht, ein Hoffnungsschimmer mit einer Anstiegsoption an die Rekordstände von 18.990 Punkten würde sich oberhalb von 18.780 Punkten ergeben, wodurch auch die zuletzt gerissene Kurslücke vom vergangenen Mittwoch geschlossen werden sollte. Prallt der DAX jedoch am EMA 50 bei 18.565 bzw. an der Barriere von 18.633 Punkten wieder zur Unterseite ab, würden sich unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf den EMA 200 bei 18.213 Punkten ergeben. Darunter müsste noch einmal der Bereich zwischen 17.951 und 18.030 Punkten als Unterstützung einspringen. An gegebener Stelle müsste eine erneute Bewertung der Kursmuster erfolgen. Geht es dagegen unmittelbar unter den EMA 200 talwärts, würde die Zielzone um 18.000 Punkten entsprechend früher in Reichweite der Bären rücken.

Aktuelle Lage