Steuerberater feuern Mandanten? Bei diesen 5 Situationen sollte sich eine Kanzlei von einem Mandanten trennen (FOTO)

Speyer (ots) - Während sich Steuerberater aktuell kaum vor Mandanten retten

können, sind ihre Kapazitäten mittlerweile auch wegen des anhaltenden

Fachkräftemangels völlig ausgeschöpft. Umso wichtiger ist jetzt die Optimierung

ihres Mandantenstamms - schwierige Mandanten können schließlich wertvolle Zeit

und damit auch Geld kosten.



"Sind Mandanten beratungsresistent, chronisch unpünktlich oder ziehen mit ihrem

Steuerberater nicht an einem Strang, kann es durchaus sinnvoll sein, sich von

diesen Mandanten zu verabschieden, um mehr Zeit für andere Mandanten zu

schaffen", erklärt Michael Wohlfart. Als Kanzleiberater konnte er bereits über

250 Steuerkanzleien bei der Optimierung ihrer Mandantenstruktur unterstützen. In

diesem Artikel verrät er fünf Situationen, die für eine Steuerkanzlei ein Signal

sein sollten, sich von einem Mandanten zu trennen.





1. Unzuverlässige und beratungsresistente MandantenEs gibt Mandanten, die unzuverlässig oder unverschämt sind oder sich einfachnicht beraten lassen wollen und auf eigene Faust Entscheidungen treffen, ohnedie Meinung ihres Steuerberaters einzuholen. Solche Personen sind häufigschwierig zu betreuen und verursachen unnötigen Arbeitsaufwand. Steuerkanzleiensollten sich von solchen Mandanten trennen und ihre Zeit lieber denjenigenwidmen, die Beratung und Unterstützung zu schätzen wissen.2. Illegale Aktivitäten der MandantenFür Steuerkanzleien ist es entscheidend, dass sie sich an ethische Standardshalten und sicherstellen, dass sie keine illegalen Aktivitäten unterstützen. InFällen, in denen ein Mandant seine Steuern auf ungesetzliche Weise reduziertoder andere illegale Aktivitäten durchführt, können sich Steuerkanzleien einemerheblichen Haftungsrisiko aussetzen. Darüber hinaus können rechtswidrigeAktivitäten die Reputation einer Steuerkanzlei beeinträchtigen und das Vertrauenihrer Kunden und der breiteren Öffentlichkeit erschüttern.3. Zu hohe GrundauslastungFür Steuerkanzleien ist es nicht immer einfach, die Balance zwischen derBetreuung einer ausreichenden Anzahl von Mandanten und der Erhaltung einer hohenArbeitsqualität zu finden. Insbesondere eine zu hohe Grundauslastung kann zueiner Überbelastung führen, die sich negativ auf die Bearbeitungszeiten auswirktund die Qualität der Arbeit beeinträchtigt. Auch in solchen Fällen ist eswichtig, dass Steuerkanzleien sich von einigen Mandanten trennen und sich aufdie Betreuung einer angemessenen Anzahl von Mandanten konzentrieren, um einehohe Qualität der Arbeit sicherzustellen.