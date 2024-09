Frankreichs innovativste Startup-Veranstaltung taucht in die CES-Tech-Trends ein - Die mächtigste Tech-Show kehrt zum FDDay von France Digitale nach Paris zurück

ARLINGTON, Va., 11. September 2024 /PRNewswire/ – Die Consumer Technology Association (CTA) und France Digitale, der führende Startup-Verband in Europa, arbeiten erneut zusammen, um CES Tech Trends, eine globale Auftaktveranstaltung für CES 2025, zu veranstalten. Die CES Tech Trends wird am 18. September 2024 im Musée des Arts Forains in Paris im Rahmen des FDDay 2024 von France Digitale stattfinden, einer hochkarätigen Innovationsveranstaltung, die europäische Unternehmer, Investoren und Branchenführer zusammenbringt, um die neuesten Trends in Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft zu diskutieren. CES Tech Trends gibt eine Vorschau darauf, was auf der CES 2025 zu erwarten ist. Die CES 2025 wird vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas stattfinden und von der CTA produziert.

„Wir freuen uns, für die CES Tech Trends nach Paris zurückzukehren und den Weg zur CES 2025 mit einem Schaufenster französischer Innovationen einzuläuten, die einige der größten Herausforderungen der Welt lösen", sagte Gary Shapiro, CEO, CTA. „Wir freuen uns auf die erneute Partnerschaft mit France Digitale und darauf, das Beste aus Frankreichs dynamischem Innovationsökosystem zu sehen."