Tesla-Aktien im Aufwind: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 295 US-Dollar!

Diese Neubewertung stellt einen Wendepunkt für die Deutsche Bank dar, die zuvor eine Halteempfehlung mit einem Kursziel von 123 US-Dollar ausgesprochen hatte. Aktuell empfehlen 41 Prozent der Analysten den Kauf von Tesla-Aktien, was im Vergleich zu den etwa 55 Prozent für den S&P 500 relativ niedrig ist. Trotz dieser positiven Einschätzungen hat die Tesla-Aktie im Jahresverlauf etwa 15 Prozent verloren, was unter anderem auf einen Rückgang der Fahrzeugauslieferungen im ersten Halbjahr 2024 um 7 Prozent zurückzuführen ist.

Die Tesla-Aktien zeigen weiterhin einen positiven Trend, nachdem die Deutsche Bank die Aktie mit "Kaufen" bewertet hat. Analyst Edison Yu hat das Kursziel auf 295 US-Dollar festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 35 Prozent bedeutet. Yu hebt hervor, dass Tesla nicht nur ein Automobilhersteller, sondern eine Technologieplattform ist, die mehrere Branchen transformieren kann. Dies rechtfertige eine besondere Bewertung des Unternehmens, das als Marktführer in den Bereichen Automobil, Energie, Mobilität und Robotik gilt.

In den kommenden Wochen wird Tesla seinen Auslieferungsbericht für das dritte Quartal veröffentlichen, der wichtige Einblicke vor dem Robotaxi-Event am 10. Oktober und dem vollständigen Q3-Gewinnbericht gegen Ende des Monats geben soll. Analysten erwarten für das laufende Quartal eine Auslieferung von 461.000 Fahrzeugen, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Für das vierte Quartal wird eine weitere Erhöhung auf 494.000 Fahrzeuge prognostiziert.

Gleichzeitig sieht sich Tesla in Deutschland politischen Herausforderungen gegenüber. Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg kritisiert die Linke die Arbeitsbedingungen in der Tesla-Fabrik in Grünheide. Der Spitzenkandidat Sebastian Walter äußert Bedenken über häufige Arbeitsunfälle und Umweltstandards, die seiner Meinung nach nicht eingehalten werden. Tesla hat in der Vergangenheit die Arbeitsbedingungen verteidigt und jegliche Vorwürfe zurückgewiesen.

Insgesamt bleibt Tesla ein zentrales Thema für Investoren, die auf die bevorstehenden Quartalszahlen und Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren gespannt sind. Die Schätzungen für das Ergebnis pro Aktie (EPS) liegen bei 63 Cent, nachdem das Unternehmen im vorherigen Quartal die Prognose verfehlt hat. Trotz der Herausforderungen und der politischen Kritik bleibt das Unternehmen im Fokus der Finanzmärkte.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 228,1EUR auf Nasdaq (12. September 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.