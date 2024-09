NCCN verpflichtet sich, preisgekrönte Ressourcen für Menschen mit Krebs in Spanisch und anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen

Plymouth Meeting, Pa. (ots/PRNewswire) - Derzeit wird die gesamte Bibliothek der

NCCN-Leitlinien für Patienten übersetzt, um Menschen mit Krebs und deren

Betreuer weltweit in die Lage zu versetzen, fundierte Behandlungsentscheidungen

zu treffen, die für sie am besten geeignet sind.



Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-ein Zusammenschluss führender

Krebszentren - und die NCCN Foundation® geben stolz ihre Pläne bekannt, jedes

Buch in der Bibliothek der NCCN Guidelines for Patients® auf Spanisch verfügbar

zu machen; ausgewählte Ausgaben sind auch in weiteren Sprachen erhältlich







finanzieller Unterstützung der NCCN Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d

e&o=4247120-1&h=3639228969&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D

en%26o%3D4247120-1%26h%3D3393451581%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fp

atientresources%252Fpatient-resources%252Fnccn-foundation%252Fabout-and-contact%

26a%3DNCCN%2BFoundation&a=NCCN+Foundation) . Inzwischen gibt es mehr als 70

Bücher mit leicht verständlichen Informationen über Prävention, Vorsorge,

Diagnose, Behandlung und unterstützende Maßnahmen für fast alle Krebsarten. Die

Patientenleitlinien basieren auf den laufend aktualisierten, evidenzbasierten,

auf einem Expertenkonsens beruhenden Empfehlungen der NCCN Clinical Practice

Guidelines in Oncology (NCCN-Leitlinien®), die von Gesundheitsdienstleistern

weltweit verwendet werden. Sie wurden mit zahlreichen https://c212.net/c/link/?t

=0&l=de&o=4247120-1&h=1440347108&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%

26l%3Den%26o%3D4247120-1%26h%3D2691267298%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org

%252Fpatientresources%252Fpatient-resources%252Fabout-the-nccn-patient-guideline

s%26a%3Dawards&a=Auszeichnungen als vertrauenswürdige und benutzerfreundliche

Informationsquelle für Menschen mit Krebs anerkannt.



Die NCCN-Leitlinien für Patienten können online unter NCCN.org/patientguidelines

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4247120-1&h=3310599055&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4247120-1%26h%3D3306016632%26u%3Dhttps

%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fpatientresources%252Fpatient-resources%252Fguide

lines-for-patients%26a%3DNCCN.org%252Fpatientguidelines&a=NCCN.org%2Fpatientguid

elines) oder über die NCCN Patient Guides for Cancer App (https://c212.net/c/lin

k/?t=0&l=de&o=4247120-1&h=390685205&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3

D0%26l%3Den%26o%3D4247120-1%26h%3D3286154661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.



