TCI revolutioniert das Gewichtsmanagement mit bahnbrechender GLP-1-Innovation

Die weltweite Adipositas-Krise nimmt weiter zu. Im Jahr 2022 waren nach Angaben der WHO über eine Milliarde Menschen fettleibig – etwa ein Achtel der Weltbevölkerung. Die World Obesity Federation sagt voraus, dass die wirtschaftlichen Kosten der Fettleibigkeit bis 2035 jährlich 4 Billionen Dollar übersteigen werden. The Economist prognostiziert, dass der Markt für Medikamente zur Gewichtsabnahme und zur Behandlung von Fettleibigkeit bis Anfang der 2030er Jahre auf 150 Milliarden Dollar ansteigen wird, wobei GLP-1-Analoga ebenso häufig eingesetzt werden wie Medikamente zur Behandlung von Blutdruck oder Cholesterin.

TAIPEI, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- TCI Co. Ltd. („TCI", 8436.TWO), seit über 40 Jahren ein weltweit führender Anbieter von ODM-Gesundheits- und Kosmetikprodukten, stellt seine innovative GLP-1-Formel vor, eine natürliche Mischung aus Pflanzenextrakten, Probiotika und Präbiotika, die leistungsstarke Ergebnisse beim Gewichtsmanagement liefert.

Die Wissenschaft hinter der GLP-1-Formel von TCI

TCI nutzt seine firmeneigene Bio-Resource Data-Mining-Technologie, ein KI-gestütztes System, das selbstständig potente Naturstoffe identifiziert. Die GLP-1-Formel von TCI, die durch In-vitro-Studien und Versuche am Menschen gestützt wird, hat sich im Gesundheits- und Wellness-Sektor als bahnbrechend erwiesen. Die Formel stimuliert die natürliche GLP-1-Sekretion, verbessert den Fettstoffwechsel, stabilisiert den Blutzuckerspiegel und regt die Bräunung des weißen Fetts an – eine effektive Lösung für ein nachhaltiges Gewichtsmanagement.

Interne Studien am Menschen bestätigten die Fähigkeit der GLP-1-Formel, die GLP-1-Sekretion zu fördern und den Blutzuckerspiegel zu regulieren. In Zellexperimenten wurde seine Wirksamkeit bei der Stimulierung der natürlichen GLP-1-Produktion aus den L-Zellen des Darms bestätigt, die für die Kontrolle des Appetits und die Förderung des Fettabbaus entscheidend ist.

„Bei TCI entwickeln wir leistungsstarke Nahrungsergänzungsmittel auf der Grundlage wissenschaftlich gesicherter Daten, um sicherzustellen, dass die Produkte unserer Kunden die Gesundheit und Lebensqualität der Verbraucher verbessern", sagte Vincent Lin, Vorsitzender von TCI.

Echte Ergebnisse: TCI-Mitarbeiter erleben den Erfolg der GLP-1-Formel

TCI lud seine Mitarbeiter ein, die GLP-1-Formel auszuprobieren, und die Teilnehmer nahmen in nur zwei Monaten durchschnittlich 4,9 kg ab – was die Begeisterung für einen gesünderen Lebensstil weckte. Die Formel ist in flüssiger, pulverförmiger Beutel- und Tablettenform erhältlich und wird nun im Rahmen von Partnerschaften mit globalen Kunden schnell auf die internationalen Märkte gebracht. TCI hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche und bequeme Lösungen für das Gewichtsmanagement anzubieten, die nicht nur das Leben der Verbraucher verändern, sondern auch neue Maßstäbe für die Gesundheits- und Ernährungsindustrie setzen.