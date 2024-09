Dax startet vor Fed-Entscheid kaum verändert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.725 Punkten berechnet und damit minimal unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Münchener Rück, Siemens Energy und die Allianz, am Ende Infineon, Sartorius und BASF.



Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend, wobei die erste Leitzinssenkung seit mehr als vier Jahren erwartet wird. Die Frage ist vor allem, ob es um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte nach unten geht. "Lange war eine Zinsentscheidung nicht so spannend und offen wie heute", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Richtung ist klar, nur das Ausmaß ist offen."









Bis zur Zinsentscheidung dürften Anleger am Mittwoch sicherlich im Abwarte-Modus bleiben, so der Marktexperte weiter. "Die Angst, sich unmittelbar vor dieser großen Entscheidung auf der falschen Seite zu positionieren, ist einfach riesig."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1127 US-Dollar, ein



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,30 US-Dollar; das waren 40 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



